به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاویدان گفت: در حادثه برخورد چهار خودرو شامل تارا، سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵ در جاده فیروزآباد به شیراز، محدوده قلعه دختر، ۲ سرنشین کشته و ۷ نفر هم مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از حادثه، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری و جاده‌ای به محل اعزام و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی برای مصدومان آغاز شد.

رئیس اورژانس شهرستان فیروزآباد افزود: در این حادثه، سه نفر در محل درمان شدند و چهار نفر دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند و همچنین دو نفر از سرنشینان خودروها بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.