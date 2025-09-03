تصادف جاده اقلید به یاسوج ۲ کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مهندسی در خصوص حادثه تصادف در اقلید گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تصادف وانت پیکان با سواری پژو پارس در کیلومتر پنج جاده اقلید _ یاسوج، نجاتگران با ۲ خودرو نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه دو مصدوم مرد و دو فوتی زن به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، به انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اقلید افزود: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس و فوتی‌ها به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.

مهندسی تصریح کرد: علت حادثه در دست بررسی است.