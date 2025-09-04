به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز رقابت‌های رسمی دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام کاسپین روز نخست این رویداد با برگزاری دیدارهای جدول‌های انفرادی و دونفره پسران، در فضایی رقابتی و سطح بالا پایان یافت.

در این دوره از رقابت‌ها که با امتیاز رنکینگ جهانی (BWF Future Series) برگزار می‌شود، ۷۵ ورزشکار از ۶ کشور امارات، قزاقستان، اتریش، جمهوری آذربایجان و ایران در بخش پسران و دختران حضور یافته‌اند.

در مرحله ابتدایی و در رده ۶۴ نفره انفرادی محراب جودی، امیرمهدی ناصح، محمدامین کارگران، شادمهر عسگری، امیرمحمد مردانه، متین نمازی برابر حریفان خود به برتری دست یافتند و جانگیر ایبراوف بدمینتون باز جمهوری آذربایجان توانست یزدان جراحیان ملی پوش کشورمان را مغلوب کند.

در ادامه رقابت‌ها و با صعود نفرات برتر به مرحله ۲۲ نفره محمد پاریوند ملی پوش کشورمان در برابر مراد شعبان‌زاده از جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و امیرحسین حسنی خایتموراد کولماتوف از قزاقستان را شکست داد و نیما رستم‌پور نیز توانست از سد علی گوزالوف از جمهوری آذربایجان بگذرد.

همچنین دیمیتری پاناراین از قزاقستان محمدمهدی رضایی را شکست داد، ناوین راجندران امیرعلی احمدلو را مغلوب کرد، محمدمتین قاسمی برابر جانگیر ایبراوف از آذربایجان پیروز شد و الوی حسینوف از جمهوری آذربایجان توانست از سد علیرضا قاسمی ملی پوش کشورمان بگذرد.

در سوی دیگر میدان صدرالدین صادقی برابر آرنور تاپیشوف به برتری رسید و علی حیاتی امیرخان ایمانوف از آذربایجان را شکست داد و مهدی انصاری، فرزین خانجانی، مهران شهبازی، آرش نکویی و سیدآرمین زکی‌زاده توانستند در مقابل حریفان خود به برتری دست یابند.

در بخش دو نفره این رقابت‌ها نیز مهدی انصاری و امیرحسین حسنی برابر دیمیتری پاناراین و مراد کولماتوف پیروز شدند و الوی حسینوف و امیرخان ایمانوف از جمهوری آذربایجان محراب جودی و امیرمهدی ناصح را شکست دادند و جانگیر ایبراوف و آرنور تاپیشوف توانستند در مقابل امیررضا حریف و امیرمحمد مردانه به برتری دست یابند و سیدآرمین زکی‌زاده و محمد زرچی در مقابل مراد شعبان‌زاده و علی گوزالوف (آذربایجان) به پیروزی دست یافتند.

در بخش بانوان نیز بدمینتون بازان به مصاف حریفان خود رفتند که مریم قنبری، آیسان شوریده، پریا اسکندری، ژیلا مبشری، مبینا ندایی و مانیا یکرنگخانی توانستند از سد حریفان خود بگذرند و فاطمه واعظیان، شفق کاظم پور، مهسا نوع بشری، ماهدیس غلامی، عارفه تیغ نورد نیز با شکست در برابر حریفان خود از راهیابی به مرحله بعد باز ماندند.