به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون فیوچر سریز تحت عنوان جام کاسپین از صبح چهارشنبه با حضور ۷۵ بدمینتون باز از شش کشور، بانوان بدمینتون باز ایران با کسب نتایج درخشان از سد حریفانخود گذشتند.

بر اساس این گزارش، در بخش یک‌نفره دختران که با رقابت میان نمایندگان ایران و بازیکنانی از کشورهای قزاقستان، آذربایجان و اندونزی برگزار شد در جدول ۶۴ نفره مرحله مقدماتی، مهدیه هوشمند موفق شد، الیسا کولشوا از قزاقستان را شکست دهد و هانا ملاکریمی از سد دیانا نامنوا از قزاقستان گذشت و شفق کاظم‌پور نیز با برتری مقابل میشل کریستی از اندونزی به دور بعدی راه یافت.

در ادامه و با آغاز مرحله ۳۲ نفره، بازیکنان ایرانی به روند موفق خود ادامه دادند و رومینا تاجیک توانست در مقابل ثنا حسنلوفرد به برتری دست یابد و ژیلا مبشری با غلبه بر عارفه تیغ‌نورد راهی مرحله بعد شد و پریا اسکندری نیز موفق شد ماهدیس غلامی را شکست دهد.

همچنین آیسان زارعی در دیداری نزدیک، سپیده صادقی را مغلوب کرد و زهرا رباطی نماینده کشورمان، لیلا جمال‌زاده از جمهوری آذربایجان را شکست داد. و ساره امینیان نیز از سد حدیث کاردان باغی گذشت.

در ادامه رقابت‌ها سیده آیسان شوریده، شفق کاظم‌پور را از پیش رو برداشت و مهدیه هوشمند در دومین پیروزی خود، یاس سراج را مغلوب کرد و مبینا ندایی موفق شد هانا ملاکریمی را پشت سر بگذارد و مریم قنبری نیز توانست در مقابل فاطمه واعظیان به پیروزی برسد.

بر اساس این گزارش، فاطمه مقدم از ایران با شکست دادن نرجیزا راکمتولایف از قزاقستان توانست به دور بعد صعود کند و نسترن کرمی با برتری مقابل یغمور گولیوا از جوهوری آذربایجان، به مرحله بعد راه یافت و همچنین آیدا عنایتی توانست مبینا سالاری را شکست دهد و سیده آرتینا آقاپور، بر مهسا نوع بشری غلبه کرد و فاطمه زهرا شمس‌آبادی، آیدا سعیدی‌راد را شکست داد.

گفتنی است، با توجه به سطح بالای این رقابت‌ها و امتیازدهی رسمی فدراسیون جهانی بدمینتون، عملکرد موفق نمایندگان کشورمان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقا جایگاه جهانی آن‌ها داشته باشد.