به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم رقابت‌های بین المللی بدمینتون فیوچر سریز جام کاسپین در دو رده بانوان و آقایان برگزار شد که در جریان این رقابت‌ها و در بخش نیمه نهایی مسابقات، پریا اسکندری در ۲ بازی نفس‌گیر موفق شد با نتایج ۱۸ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۶ از سد زهرا رباطی عبور کند و به فینال رقابت‌ها راه یابد.

در دیگر دیدار نیمه‌نهایی، مبینا ندائی، آیدا عنایتی را در ۲ بازی با نتایج ۱۵ بر ۷ و ۱۵ بر ۸ شکست داد و دیگر فینالیست این رقابت‌ها در بخش بانوان شد.

بانوان ملی پوش بدمینتون‌باز، پیش از رسیدن به فینال، با پشت سر گذاشتن رقبایی از کشورهای آذربایجان، اندونزی و قزاقستان، شایستگی و آمادگی بالای خود را به نمایش گذاشتند

صعود بانوان در رده تیمی رقابت‌های بدمینتون جام کاسپین

در بخش ۲ نفره رقابت‌های بین المللی بدمینتون نیز در بخش بانوان در نخستین دیدار در مرحله نیمه‌نهایی، تیم رومینا تاجیک و پریا اسکندری موفق شد با نمایش رقابتی قدرتمندانه و منسجم، تیم فاطمه احمدزاده و ساره امینیان را با نتایج ۱۵ بر ۱۱ و ۱۵ بر ۶ در ۲ بازی پیاپی شکست داده و راهی دیدار نهایی شود.

در دیگر دیدار این مرحله نیز تیم آرتینا آقاپور حصیری و هانا ملاکریمی در دیداری نزدیک برابر تیم زهرا رباطی و فاطمه واعظیان به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید.

بدین ترتیب، تیم‌های (رومینا تاجیک و پریا اسکندری) و (آرتینا آقاپور و هانا ملاکریمی) توانستند به مرحله نهایی مسابقات راه یابند.

همچنین، تیم‌های (فاطمه احمدزاده و ساره امینیان) و (زهرا رباطی و فاطمه واعظیان) به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

***علی حیاتی از ایران و دمیتری پاناراین از قزاقستان، فینالیست‌های جام کاسپین شدند

در ادامه رقابت‌ها و در مرحله نیمه‌نهایی در بخش تک‌نفره آقایان از مسابقات بین‌المللی جام کاسپین، دمیتری پاناراین از قزاقستان و علی حیاتی از تیم ملی کشورمان با پیروزی مقابل رقبای خود به فینال مسابقات راه یافتند.

در رقابت‌های بخش مردان و در دیداری جذاب و تماشایی، دمیتری پاناراین، بازیکن المپیکی و نفر ۱۰۰ رنکینگ جهانی، موفق شد با نتایج ۱۵-۱۳ و ۱۵-۹ مقابل امیرحسین حسینی به پیروزی برسد و راهی فینال شود.

در دیدار دیگر، علی حیاتی در دو بازی متوالی موفق شد محمد زرچی را شکست دهد و دیگر فینالیست این رقابت‌ها شود.

گفتنی است، امیرحسین حسینی و محمد زرچی به صورت مشترک عنوان سومی و مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

فینال دومین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون فیوچر سریز جام کاسپین و مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۵ شهریور برگزار می‌شود.