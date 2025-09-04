به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی هدایتی صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده در سطح شهرستان، بر ضرورت تقویت اختیارات مدیران اجرایی شهرستان‌ها و فرمانداران برای تسریع در رفع دغدغه‌های مردم تأکید کرد.

وی ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از تلاش‌های مدیران اجرایی و نمایندگان منطقه، گفت: گاهی مردم برای حل مشکلات ساده به دستگاه‌های استانی مراجعه می‌کنند در حالی که اگر اختیارات مدیران شهرستانی به‌ویژه فرمانداران افزایش یابد، بسیاری از مسائل در همان سطح شهرستان برطرف خواهد شد.

وی با قدردانی از حضور مسئولان در میز خدمت مصلی جمعه گذشته افزود: این‌گونه برنامه‌ها فرصت مناسبی است تا مردم بی‌واسطه مشکلات خود را مطرح کنند، اما باید سازوکاری اندیشید تا مراجعات به مرکز استان به حداقل برسد.

خطیب جمعه تنکابن در ادامه به برخی مطالبات مردمی اشاره کرد و گفت: کیفیت نان یکی از دغدغه‌های جدی مردم است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آرد مصرفی در برخی نانوایی‌ها کیفیت لازم را ندارد و نان تولیدی خیلی زود غیرقابل استفاده می‌شود. همچنین اختلاف قیمت نان در شهرهای مختلف استان باید با دقت بررسی شود.

هدایتی با بیان اینکه گاهی مسائل مدیریتی در روستاها سبب بروز حاشیه می‌شود، خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده که دهیار و اعضای شورای اسلامی یک روستا از یک خانواده هستند یا در انتخاب امنای مساجد، چند نفر از یک خانواده مسئولیت دارند که این امر تبعات اجتماعی دارد و باید مورد توجه قانونی قرار گیرد.

وی همچنین مشکلات تلفن ثابت در منطقه لشتو، قطعی‌های ناشی از تحریم‌ها، معضلات کم‌آبی اخیر و ضعف اطلاع‌رسانی در این زمینه را از دیگر چالش‌های شهرستان برشمرد.

امام جمعه تنکابن با اشاره به نارضایتی شهروندان از آلودگی صوتی در ساعات پایانی شب اظهار داشت: تماس‌های زیادی از مردم دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه صدای بلند در نیمه‌های شب آسایش عمومی را سلب کرده است. از شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط انتظار می‌رود با این موضوع جدی‌تر برخورد کنند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم انسجام و همدلی همه مسئولان گفت: اتحاد و انسجام مسئولان رمز موفقیت و پیشرفت شهرستان است و باید برای تقویت این وحدت تلاش کنیم.