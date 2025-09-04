به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی صادقی در شورای اداری شهرستان شاهین شهر که صبح پنجشنبه با حضور سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در فرمانداری شاهین‌شهر برگزار شد، به تشریح اقدامات و چالش‌های بهزیستی شهرستان پرداخت.

وی با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت‌های بهزیستی در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: خشونت‌ها انواع مختلفی دارد و در حوزه همسرآزاری و کودک‌آزاری نیز اقدامات متعددی صورت گرفته است. در بخش اجرای طرح مانات برای مشارکت اجتماعی نوجوانان و همچنین مشارکت اجتماعی زنان تاکنون ۱۲ مورد برنامه اجرا شده است. همچنین در اجرای طرح خودمراقبتی زنان و دختران، ۴۵۰ نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

صادقی افزود که در زمینه غربالگری بینایی‌سنجی کودکان پنج تا شش سال، حدود ۹۰ درصد پوشش محقق شده است. در بدو تولد نیز با همکاری شبکه بهداشت، برنامه‌های غربالگری و مراقبت در شهرهای مختلف شهرستان به خوبی در حال اجرا است.

وی یکی از چالش‌های مهم را کمبود نیروی انسانی و مشکلات رفت‌وآمد کارکنان دانست و اظهار کرد: همکاران بعضاً با مشکلات اقتصادی و حتی مسائل مربوط به قرض‌الحسنه مواجه هستند. با وجود این، همکاران استانی کمک‌های ارزشمندی ارائه می‌کنند، اما حجم بالای جمعیت و افزایش ورودی به شهرستان فشار مضاعفی را به اداره بهزیستی تحمیل کرده است. در سال گذشته حدود ۱۳۰ نفر ورودی از استان‌ها و شهرهای دیگر داشتیم، در حالی که خروجی تنها حدود ۳۳ نفر بوده است. این موضوع به معنای سه تا چهار برابر شدن ورودی نسبت به خروجی است که طبیعتاً موجب افزایش پرونده‌ها و نیاز به خدمات بیشتر در سال‌های آینده خواهد شد.

مدیر اداره بهزیستی شاهین‌شهر تصریح کرد: در حوزه تعمیرات مسکن مددجویان، بیش از ۳۰ نفر به صورت اورژانسی در اولویت قرار گرفته‌اند و اگر به هر نفر ۱۰۰ میلیون ریال برای تعمیرات تخصیص یابد، در مجموع حدود ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. همچنین هم‌اکنون ۴۰ نفر در پشت نوبت دریافت کمک‌هزینه مسکن قرار دارند. سهمیه‌ای که سازمان به شهرستان تخصیص داده بسیار محدود است و در سال گذشته تنها دو یا سه مورد اختصاص یافت. این در حالی است که حدود ۷۰۰ نفر از مددجویان، معادل ۲۰ درصد کل مددجویان شهرستان، فاقد مسکن هستند و متقاضی ثبت‌نام در طرح اقدام ملی بودند که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها موفق به ثبت‌نام نشدند.

وی ادامه داد: مشکل مسکن در این شهرستان یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها است و تعداد متقاضیان پشت نوبت همچنان بالاست. هماهنگی‌های صورت گرفته با استان و سهمیه یارانه‌ای اختصاص یافته به هیچ وجه پاسخگوی نیاز فعلی نیست.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پرداخت حق پرستاری گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در پشت نوبت دریافت حق پرستاری قرار دارند. اعتبارات اختصاص یافته متناسب با تعداد افراد دارای معلولیت و نیازهای آنان نیست. اگر سه میلیارد ریال به صورت اختصاصی برای شهرستان در نظر گرفته شود می‌توان بخشی از مشکلات این قشر را مرتفع کرد، اما تاکنون این اعتبار به صورت کافی تخصیص داده نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و کمبود منابع، بهزیستی شاهین‌شهر تلاش کرده تا خدمات خود را در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری، حمایت اجتماعی، توانبخشی و مسکن به جامعه هدف ارائه دهد، اما برای پاسخگویی به حجم بالای نیازها، تخصیص منابع بیشتر و حمایت ویژه از سوی استان و کشور ضروری است