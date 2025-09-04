حاجی دلیگانی: یارانه ناچیز مددجویان بهزیستی پاسخگوی زندگی نیست

به گزارش خبرنگار مهر صبح پنجشنبه، شورای اداری شهرستان شاهین شهر با حضور سیدجواد حسینی، معاون وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور، در فرمانداری شاهین شهر برگزار شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار، در این جلسه به بیان مسائل و دغدغه‌های جامعه هدف سازمان بهزیستی پرداخت و بر ضرورت رسیدگی جدی به مشکلات مددجویان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به جامعه هدف بهزیستی، گفت: همه شوراها، شهرداران، بخشداران، مدیران شهرستان و فرماندهان باید در جهت رفع مشکلات مددجویان مشارکت داشته باشند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون برخی افراد جامعه هدف خانه و خون ندارند و یارانه دریافتی آن‌ها برای زندگی کافی نیست و این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت ویژه است.

وی به ضرورت مناسب‌سازی شهرها و روستاها برای جامعه هدف تأکید کرد و از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه تقدیر کرد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار، با اشاره به محدودیت‌های موجود سازمان بهزیستی و اقدامات انجام‌شده در سه ماه نخست سال جاری، گفت: با حمایت دکتر حسینی و سایر مسئولان می‌توان جمع‌بندی مناسبی برای رفع مشکلات جامعه هدف انجام داد.

وی تأکید کرد: خیرین محترم نیز می‌توانند با حمایت و ترغیب دیگران، کمک‌های ارزشمندی ارائه دهند.

حاجی دلیگانی با بیان نمونه‌ای از وضعیت مددجویان، افزود: برخی افراد بی‌خانمان هستند و یارانه دریافتی آنان پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی، از جمله اجاره خانه و هزینه‌های درمان، نیست.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه باید به صورت جامع و هماهنگ انجام شود و امیدوار است دولت و سازمان بهزیستی زمینه فراهم‌سازی زمین و مسکن برای این افراد را فراهم کنند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس ضمن تبریک ایام هفته وحدت و روزهای شاد و میمون، گفت: هدف از این اقدامات آغاز حرکتی مستمر در شهرستان و روستاها است تا بنیاد مسکن و سایر نهادها بتوانند برای رفع مشکل زمین و مسکن مددجویان تدابیر لازم را اتخاذ کنند. حاجی دلیگانی تأکید کرد: این برنامه‌ها باید به صورت عملی و هدفمند در شهرستان شاهین شهر و سایر شهرها پیگیری شود تا جامعه هدف بهزیستی از حمایت‌های مناسب بهره‌مند شود.