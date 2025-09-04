ثبت نام برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی از تاریخ چهاردهم شهریورماه لغایت نوزدهم شهریورماه سال ۱۴۰۴ به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر رحمت و امت اسلامی برگزار خواهد شد.

به دنبال اعلام هفته وحدت از سوی بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) و بر اساس راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت اسلامی بین مسلمانان، تصمیم به برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، توسط متولیان و مسئولان امر گرفته شد. از سال هزار و سیصد و شصت و نه سازمان تبلیغات اسلامی متولی برگزاری چهار دوره از این کنفرانس بوده اما پس از تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که به دستور مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) صورت گرفت و رسالت تقریبی آن، اجرای این مهم بر عهده مجمع گذاشته شد.

هدف از برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تقریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی آنان ونیز بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام و حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راه کارهای مناسب در این خصوص است.

مهمانان کنفرانس بین المللی وحدت از بین شخصیت‌های فرهیخته، علما و مفتیان و شخصیت‌های سیاسی کشورهای اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها و سایر مجامع علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور انتخاب می‌شوند. تاکنون صدها متفکر، عالم، اندیشمند و فعال فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، از سراسر جهان و جمع کثیری از علما و متفکران شیعه و اهل سنت از مناطق مختلف کشور در این کنفرانس شرکت کرده و به ارائه مقاله، سخنرانی و بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

به همین منظور معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ادیان و مذاهب اعلام کرد با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری سی و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، استادان و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند برای حضور در این کنفرانس با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.