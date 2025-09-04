به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) در پیامی فرا رسیدن میلاد مسعود پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) و آغاز هفته وحدت را به ملت بزرگ ایران, و امت اسلامی تبریک گفت.

در پیام سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی آمده است؛ فرا رسیدن هفته وحدت که با نام مبارک پیامبر اعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) پیوند خورده، فرصتی است تا با تأمل در آموزه‌های نورانی آن حضرت وحدت و همبستگی را بیش از پیش در کشور عزیزمان ایران و امت اسلامی تقویت کنیم.

اتحاد مقدسی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با هوشیاری و هوشمندی ملت قهرمان و منسجم ایران همچون دوران دفاع مقدس ۸ ساله و توطئه‌های مختلف بر علیه کشور رقم خورد نه تنها دشمن صهیونیستی و آمریکا را در پی گیری اهداف خصمانه خود، علیه کشور ناکام گذاشت، که جلوه‌ای زیبا و ماندگار از همبستگی ملی ایرانیان را به جهانیان نشان داد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاسی از آموزه‌های الهام بخش و وحدت آفرین قرآن و اسلام عزیز و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) و بر اساس وظایف ذاتی خود همواره در آمادگی کامل برای حفاظت از کیان کشور، امنیت ملی و دستاوردهای انقلاب اسلامی به سر می‌برند و نسبت به قبل از جنگ تحمیلی اخیرآماده تر و از دستاوردهای بالاتر و بیشتری برخوردار هستند و ملت عزیز ایران نباید هیچ گونه نگرانی نسبت به آینده داشته باشند. دشمن با جنگ روانی و رسانه‌ای در صدد است فضای کشور را ملتهب کند، در حالی که خود در عرصه‌های مختلف دچار مشکلات فراوانی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.