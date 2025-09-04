به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر رئیس رسانه ملی به خراسان جنوبی طی امروز پنجشنبه، ۹۰ طرح توسعهای و زیرساختی به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان به خراسان جنوبی افتتاح میشود.
رئیس رسانه ملی صبح پنج شنبه در بدو در سفر به خراسان جنوبی بیان کرد: این سفر موجب ارتقای کمی، کیفی و فنی صدا و سیمای استان شود.
پیمان جبلی ادامه داد: در این سفر چند طرح ارتقای کیفیت پخش و HD سازی صدا و سیمای خراسان جنوبی به بهرهبرداری میرسد.
به گفته وی، همزمان با این مراسم، چند طرح HD سازی دیگر نیز در نقاط مختلف کشور افتتاح خواهد شد.
