به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه کارخانه شالیکوبی مدرن آراد با حضور علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.



این واحد تولیدی با ظرفیت فرآوری سه هزار تن شلتوک در ماه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۳ نفر را فراهم کرده و گامی در مسیر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شهرستان کردکوی به شمار می‌رود.



استاندار گلستان در این مراسم با تأکید بر حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید تسریع در روند صدور مجوزها را حاصل وفاق و همدلی دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: ایجاد چنین واحدهایی می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی نقش مؤثری در رونق اقتصادی تثبیت اشتغال و کاهش خام‌فروشی ایفا کند.