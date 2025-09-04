  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

افتتاح شالیکوبی مدرن آراد با سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد ریالی در گلستان

گرگان-کارخانه شالیکوبی مدرن آراد با حضور استاندار گلستان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری ‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه کارخانه شالیکوبی مدرن آراد با حضور علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی با ظرفیت فرآوری سه هزار تن شلتوک در ماه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۳ نفر را فراهم کرده و گامی در مسیر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شهرستان کردکوی به شمار می‌رود.

استاندار گلستان در این مراسم با تأکید بر حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید تسریع در روند صدور مجوزها را حاصل وفاق و همدلی دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: ایجاد چنین واحدهایی می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی نقش مؤثری در رونق اقتصادی تثبیت اشتغال و کاهش خام‌فروشی ایفا کند.

