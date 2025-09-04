به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های صدا و سیمای خراسان جنوبی اظهار داشت: همزمان با ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام، امروز مجموعه‌ای از طرح‌های مهم فنی و زیرساختی رسانه ملی در استان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در این مراسم طرح اچ‌دی‌سازی شبکه خاوران، ارتقای پوشش تلویزیونی و رادیویی برای نزدیک به ۸۵ روستای استان و چند پروژه دیگر در حوزه ارتقای کیفیت پخش افتتاح شد.

وی عنوان کرد: همچنین به صورت همزمان پروژه‌های مشابهی در استان فارس به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به جایگاه ویژه خراسان جنوبی در رسانه ملی تصریح کرد: طبق آمار، شبکه خاوران پرمخاطب‌ترین شبکه استانی کشور است و مردم این استان بیشترین میزان مراجعه و همراهی با رسانه ملی را دارند.

جبلی گفت: مردم سرافراز و شجاع خراسان جنوبی همواره در صحنه‌های مختلف از جمله انتخابات، راهپیمایی‌ها و دفاع از ارزش‌های انقلاب پیشگام بوده‌اند و همین همراهی مستمر، مسئولیت ما را برای خدمت‌رسانی دوچندان می‌کند و باید شایسته ترین خدمات در حوزه رسانه به آنها ارائه شود.

تحقق وعده‌ها در شرایط سخت

وی با اشاره به اقدامات چهار سال اخیر رسانه ملی یادآور شد: اجرای این پروژه‌ها در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های زیرساختی ممکن شد.

وی ادامه داد: اگر با روش‌های معمول پیش می‌رفتیم، تکمیل طرح‌های ارتقای کیفیت پخش در ۳۰ مرکز استانی سال‌ها زمان می‌برد، اما با روحیه جهادی همکاران و نگاه اقتصاد مقاومتی توانستیم در این مدت کوتاه بسیاری از طرح‌ها را به سرانجام برسانیم.

رئیس رسانه ملی تأکید کرد: همکاران ما در رسانه ملی فرزندان رشید این ملت هستند که در سخت‌ترین شرایط از فتنه‌های داخلی گرفته تا حوادث منطقه‌ای و شهادت رئیس‌جمهور عزیز، پای کار ایستادند و مأموریت رسانه را پیش بردند.

نیاز به حمایت برای تولید محتوای فاخر

جبلی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تکالیف سنگینی برای صدا و سیما تعیین شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما تولید آثار نمایشی و پویانمایی فاخر است که برای تحقق این هدف نیازمند همکاری دولت و مجلس هستیم، چراکه بدون حمایت همه‌جانبه، انجام این تعهدات دشوار خواهد بود.

وی افزود: هرچه در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید محتوای ارزشمند بیشتر شود، مرجعیت رسانه ملی در میان مردم تقویت خواهد شد.

رئیس رسانه ملی در پایان از همراهی استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، علما، فرماندهان و همه مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم این خدمات در شأن مردم مقاوم، مؤمن و ولایتمدار خراسان جنوبی باشد و مورد رضایت حضرت صاحب‌الزمان (عج) قرار گیرد.