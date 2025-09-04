  1. بین الملل
مسکو: تهدیدات آمریکا علیه ونزوئلا غیرقابل قبول است

مسکو: تهدیدات آمریکا علیه ونزوئلا غیرقابل قبول است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تهدیدات آمریکا برای تغییر نظام ونزوئلا را روشی غیرقابل قبول برای پیشبرد روابط بین‌المللی دانسته و تاکید کرد این رویکرد، تهدید علیه امنیت منطقه‌ای و جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی شرق ۲۰۲۵ در ولادی وستوک اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد احتمال تغییر نظام ونزوئلا توسط آمریکا، نوعی فشار و روشی غیر قابل قبول برای پیشبرد روابط بین‌الملل است.

زاخارووا تاکید کرد که این اقدامات غرب علیه کشورهایی که به دنبال پیگیری سیاست‌های ملی خود هستند، بیانگر فشار آشکار بر ونزوئلا در همه سطوح است.

وی افزود: این وضعیت به طور غیر قابل قبولی اغراق آمیز جلوه داده می‌شود و تهدیداتی را برای امنیت منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند.

