مسکو: تهدیدات آمریکا علیه ونزوئلا غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی شرق ۲۰۲۵ در ولادی وستوک اعلام کرد که گزارشها در مورد احتمال تغییر نظام ونزوئلا توسط آمریکا، نوعی فشار و روشی غیر قابل قبول برای پیشبرد روابط بینالملل است.
زاخارووا تاکید کرد که این اقدامات غرب علیه کشورهایی که به دنبال پیگیری سیاستهای ملی خود هستند، بیانگر فشار آشکار بر ونزوئلا در همه سطوح است.
وی افزود: این وضعیت به طور غیر قابل قبولی اغراق آمیز جلوه داده میشود و تهدیداتی را برای امنیت منطقهای و جهانی ایجاد میکند.
