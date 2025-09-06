مادورو: اختلافات با آمریکا نباید به درگیری نظامی منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا در پیامی که به صورت زنده از تمامی شبکههای رادیویی و تلویزیونی ونزوئلا پخش شد، تأکید کرد: هیچیک از اختلافاتی که [با آمریکا] داریم و داشتیم، نباید به یک درگیری نظامی منجر شود. ونزوئلا همیشه آماده گفتوگو و تعامل بوده است، اما ما خواهان احترام هستیم.
همزمان، آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در منطقه، ۱۰ فروند جنگنده اف -۳۵ را به پورتوریکو اعزام کرده است تا به ناوهای جنگی آمریکا در جنوب دریای کارائیب بپیوندند؛ اقدامی که ادعا شده در چارچوب کارزار ترامپ علیه کارتلهای مواد مخدر است.
تنشها میان دو کشور در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. پنتاگون ونزوئلا را متهم کرده که به کشتیهای آمریکایی در دریای کارائیب نزدیک شده و برای آنها مزاحمت ایجاد کرده است. این اتهام پس از حمله مرگبار نیروهای آمریکایی به یک قایق که آن را متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی معرفی کردند، مطرح شد.
مادورو در بخش دیگری از سخنانش این اتهامها را قاطعانه رد کرد و گفت: این گزارشهای اطلاعاتی که به ترامپ میدهند درست نیست. ونزوئلا امروز کشوری عاری از تولید برگ کوکا و کوکائین است و در عوض، کشوری است که علیه قاچاق مواد مخدر مبارزه میکند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که شبکه الجزیره گزارش داد که منابعی به شبکه سیانان آمریکا گفتهاند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حال بررسی گزینه حملات نظامی علیه کارتلهای مواد مخدر در ونزوئلا است.
این منابع که به نامشان اشاره نشده، اعلام کردند که این حملات ممکن است شامل اهدافی در داخل خاک ونزوئلا و بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای تضعیف دولت مادورو باشد.
