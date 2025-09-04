به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره میراث ماندگار با محوریت احیای بازیهای بومی-محلی، معرفی توانمندیهای روستایی و حفظ میراث فرهنگی بخش مرکزی اصفهان، از ۱۶ تا ۱۸ شهریور ماه به مدت سه روز در ورزشگاه شهید آیتالله رئیسی واقع در بزرگراه شهید دستجردی، کوی راه حق، خیابان شهید اربابی برگزار میشود.
این رویداد سهروزه، هر روز از ساعت ۱۶ آغاز میشود و در روز پایانی با برگزاری جشن باشکوه همراه خواهد بود.
رحمتالله ترابی بخشدار مرکزی اصفهان، ظهر پنجشنبه در نشست خبری این جشنواره اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی توانمندیهای روستایی و احیای بازیهای بومی-محلی مانند طنابکشی، هفتسنگ، الکدولک و چوببازی است که نقش مهمی در سلامت جسمی و روانی جوانان و تقویت نشاط اجتماعی دارند.
وی افزود: این بازیها جایگزینی برای سرگرمیهای دیجیتال است که گاه به کمتحرکی و مشکلات روحی منجر میشوند.
بخشدار اصفهان همچنین بر لزوم حفظ بناهای تاریخی تأکید کرد و گفت: بخش مرکزی اصفهان با داشتن بناهایی مانند آبانبارها و برجهای کبوترخانه از ظرفیتهای تاریخی ارزشمندی برخوردار است که باید احیا شوند.
ترابی از تخصیص اعتباراتی برای مرمت این آثار خبر داد و گفت: مشارکت همگانی در حفظ این میراث بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی منطقه ضروری است.
وی همچنین به چالشهای بخش مرکزی، از جمله محرومیت برخی محلات و مشکلات ناشی از خشکی زایندهرود در شرق اصفهان اشاره کرد و گفت: این جشنواره فرصتی است تا با معرفی مشاغل خانگی و توانمندیهای روستایی، بهویژه برای زنان و جوانان، الگویی برای ایجاد اشتغال پایدار ارائه شود.
همچنین محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان نیز با اشاره به ظرفیتهای عظیم بخش مرکزی که شامل ۸۳ روستا و سه شهر بهارستان، قهجاورستان و زیار است، اظهار کرد: بخش مرکزی از نظر وسعت، جمعیت و تنوع مسائل و همچنین دارای شهرهای قدیمی است و پتانسیل بالایی برای تولید خبر در حوزههای کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
وی افزود: رسانهها میتوانند با پوشش ظرفیتها و چالشهای این بخش، به معرفی توانمندیهای آن کمک کنند.
در ادامه حسن اسماعیلی دهیار روستای کوی راه حق، نیز با تأکید بر اهمیت این جشنواره بهعنوان اولین رویداد بزرگ بخش مرکزی، گفت: این جشنواره فرصتی برای معرفی محصولات روستایی و توانمندیهای محلی است و میتواند به توسعه گردشگری و درآمدزایی کمک کند.
وی به برنامهریزی برای ایجاد بازارچه دائمی محصولات روستایی در زمینی سههزار متری با مشارکت اتحادیه دهیاریها اشاره کرد و افزود: این بازارچه با ظرفیت برگزاری جلسات استانی و نمایشگاههای دائمی، میتواند به رفع نابسامانیهای موجود کمک کند.
دهیار روستای کوی راه حق ابراز کرد: این جشنواره با برنامههای شاد و متنوع، از جمله بازیهای بومی-محلی و نمایشگاه عرضه محصولات روستایی، فرصتی برای آشنایی با فرهنگ و توانمندیهای بخش مرکزی اصفهان فراهم میکند و از عموم مردم اصفهان دعوت میشود تا با حضور در این رویداد، از برنامههای آن استقبال کنند.
