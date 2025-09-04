تکمیل ۲۰۰ پروژه مرمتی میراث فرهنگی استان اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی رونمایی از تکمیل پروژه‌های مرمتی و تکمیل ۲۰۰ پروژه مرمتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان رونمایی شد.

این مراسم با حضور علی دارابی، معاون میراث فرهنگی کشور و مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، برگزار شد. این اقدام نشان از عزم جدی برای حفظ و احیای گنجینه‌های تاریخی نصف جهان دارد.

این حضور، پیامی روشن برای حمایت همه‌جانبه از تلاش‌های بی‌وقفه در این استان برای صیانت از آثار تاریخی است.

طی دو سال گذشته، ۲۰۰ پروژه مرمتی در سطح استان اصفهان به اتمام رسیده است که این مهم با مشارکت فعال بخش دولتی و خصوصی محقق شده است.