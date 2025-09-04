به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های مجاهدین وابسته به مقاومت فلسطین صبح امروز از شهادت فرمانده مصباح سلیم الدایه، ملقب به ابوسلیم، عضو شورای عالی نظامی خود به همراه همسرش در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی خبر داد.

گردان‌های مجاهدین اعلام کرد که فرمانده ابوسلیم بعد از یک دوره طولانی جهاد پر از فداکاری و تحمیل تلفات سنگین به دشمن، به شهادت رسید. او در مراحل مختلف جهاد و مقاومت هرگز از مسیر حق منحرف نشد و فرزندش را هم در این راه تقدیم کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما با فرمانده بزرگمان ابوسلیم که هدف حمله تروریستی دشمن قرار گرفت وداع می‌کنیم. او استوار و سربلند ماند و در برابر اشغالگران صهیونیست نازی مقاومت کرد و در عملیات‌هایی که خسارات سنگینی به دشمن در سراسر خاک فلسطین وارد ساخت، آثار روشنی از خود به جای گذاشت.

گردان‌های مجاهدین تصریح کرد: این شهید بزرگ در آغاز نبرد طوفان الاقصی به دلیل بیماری لاعلاجی که داشت، درمان خود را در خارج از کشور کوتاه کرد و به کار جهادی برگشت، تا اینکه به مقام بالای شهادت رسید.

در این بیانیه تاکید شده، ترورها و جنایات بزدلانه دشمن فاسد صهیونیستی هرگز عزم ما را نخواهد شکست و تنها اراده ما را برای ادامه مسیر جهاد و مقاومت تا زمان ریشه‌کن شدن اشغالگران از همه سرزمین مبارکمان افزایش خواهد داد.

در پایان بیانیه گردان‌های مجاهدین آمده است: خون این فرمانده شهید بزرگ ما و همه شهدای ملتمان همچون چراغی راه مجاهدان را تا زمان شکست و نابودی ظالمان و اشغالگران، روشن خواهد کرد.