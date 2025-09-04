نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان تا پنج روز آینده قسمتی ابری، در برخی نقاط غبار آلود همراه با افزایش ناپایداری به صورت ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای در ساعات شب و خیزش گرد و خاک موقتی در مناطق نیمه شرقی پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین طی سه روز آینده شرایط بارش رگبار پراکنده و خفیف در مناطق غرب و جنوب استان به ویژه در ارتفاعات مورد انتظار است.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه کمینه دما بین ۲ تا سه درجه سلسیوس طی ۲۴ ساعت پیش رو افزایش می‌یابد، افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته حاجی بابایی، بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.