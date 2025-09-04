به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده به‌صورت آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس، در بعضی ساعات در بخش‌های جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید وجود دارد که می‌تواند همراه با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار باشد. این شرایط منجر به کاهش کیفیت هوا و کاهش دید موقت خواهد شد.

همچنین در ارتفاعات استان به ویژه در مناطق بالادست ارتفاعات شرقی، گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد که در ساعات بعدازظهر و شب در نواحی پرتردد شهری و صنعتی، افزایش محسوس غلظت آلاینده جوی ازون (O3) و گاهی افزایش ذرات ریز معلق (PM2.5) دور از انتظار نخواهد بود.

همچنین طی امروز، افزایش نسبی دما در استان تهران مورد انتظار است.

شهروندان و به ویژه گروه‌های حساس توصیه می‌شود نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت مشاهده کاهش کیفیت هوا، از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری کنند.