قاضی فدرال آمریکایی تصمیم ترامپ درباره هاروارد را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آلیسون بوروز قاضی فدرال آمریکا در ایالت بوستون تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مسدود کردن بودجه ۲.۲ میلیارد دلاری دانشگاه هاروارد را لغو کرد و آن را غیرقانونی اعلام کرد. این یک پیروزی قضائی برای دانشگاه در بحبوحه درگیری با کاخ سفید بر سر اتهامات مربوط به حمایت از فلسطین پس از جنگ در نوار غزه است.

این قاضی فدرال در حکم خود اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به طور غیرقانونی کمک‌های مالی ۲.۲ میلیارد دلاری به دانشگاه هاروارد را لغو کرده است. وی همچنین حکم داد که دولت حق کاهش بودجه تحقیقاتی این دانشگاه معتبر عضو آیوی لیگ را ندارد.

دولت ترامپ به بهانه واهی یهودستیزی و انتساب به چپ افراطی، دانشگاه هاروارد را به حمایت از فلسطین متهم کرده و از بودجه فدرال برای اعمال فشار برای تغییرات در دانشگاه‌های آمریکا استفاده کرده است.

تسلیم شدن ۳ دانشگاه آمریکا در برابر فشارهای ترامپ

این در حالی است که ۳ دانشگاه دیگر از "آیوی لیگ" در برابر فشارهای دولت آمریکا تسلیم شدند. دانشگاه کلمبیا در ژوئیه گذشته موافقت کرد ۲۲۰ میلیون دلار برای بازگرداندن بودجه تحقیقاتی فدرال بپردازد.

دولت ترامپ فشارها علیه دانشگاه هاروارد را به دلیل اعتراضات حامی فلسطین که در محوطه دانشگاه آن پس از آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه حدود دو سال پیش رخ داد، افزایش داد.