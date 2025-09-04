به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی در این خصوص با بیان اهمیت جایگاه هرمزگان در پرورش ماهیان دریایی، اظهار کرد: قفسهای خرد ساحلی، بستر مهمی برای مشارکت جوامع محلی در صنعت شیلات و توسعه پایدار آبزیپروری به شمار میروند و توجه ویژه به مسائل این بخش، تضمینکننده آینده روشن شیلات ایران خواهد بود.
محمدیدوست، مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای ویژه هرمزگان در توسعه پرورش ماهی در قفس، خاطرنشان کرد: این استان با برخورداری از سواحل گسترده و شرایط اقلیمی مناسب، جایگاه پیشرو در کشور دارد و حمایت از قفسهای خرد میتواند ضمن افزایش بهرهوری، زمینهساز ارتقای امنیت غذایی و توسعه صادرات آبزیان ایران باشد.
وی همچنین افزود: سازمان شیلات ایران با نگاه حمایتی و برنامهریزی هدفمند در کنار فعالان این عرصه خواهد بود و با تقویت زیرساختها، رفع موانع موجود و بهکارگیری دانش فنی روز، شرایط را برای رشد و توسعه قفسهای خرد ساحلی پرورش ماهیان دریایی بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
همچنین مدیران و بهرهبرداران حاضر در جلسه، به تبادل نظر در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت تولید و رفع موانع پیشرو پرداختند.
