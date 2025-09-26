به گزارش خبرنگار مهر، سید مهرداد موسوی عصر امروز جمعه در نشست توسعه زنجیره ارزشی شیلات و بهره برداری همهجانبه افزود: در ایران، تقویت و گسترش صنعت شیلات بهویژه در تولید میگو و ماهیان بازارپسند، یک حرکت حسابشده بود اما تغییرات اقلیمی و شرایط آبوهوایی بهعنوان متغیری جدی این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. فلسفه وجودی شیلات بر پایه آب استوار است و کمبود منابع آبی، ناترازیها و فشارهای بینالمللی، این صنعت را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
موسوی با تأکید بر روحیه مقاوم ملت ایران یادآور شد: ما در طول تاریخ از شرایط سخت عبور کردهایم و این بار نیز با تعامل و همگرایی میتوانیم از چالشهای پیشرو گذر کنیم.
وی همچنین با اشاره به اهمیت صادرات اظهار کرد: ضروری است واحدهای تولیدی فعال که منطبق بر استانداردها فعالیت میکنند، با تمرکز بر صادرات و ارزآوری در کارگروه صادرات غیرنفتی استان معرفی شوند تا بهصورت ویژه بر روی این بخش کار شود.
