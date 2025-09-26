  1. استانها
  2. خوزستان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

موسوی: بدون برنامه‌ریزی سرزمینی صنعت پایدار نمی‌ماند

موسوی: بدون برنامه‌ریزی سرزمینی صنعت پایدار نمی‌ماند

اهواز - مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: هر اقدامی در هر کشوری باید مبتنی بر آمایش سرزمینی و توانمندی‌ها و در نهایت تدوین یک برنامه بلندمدت و استراتژی روشن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهرداد موسوی عصر امروز جمعه در نشست توسعه زنجیره ارزشی شیلات و بهره برداری همه‌جانبه افزود: در ایران، تقویت و گسترش صنعت شیلات به‌ویژه در تولید میگو و ماهیان بازارپسند، یک حرکت حساب‌شده بود اما تغییرات اقلیمی و شرایط آب‌وهوایی به‌عنوان متغیری جدی این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. فلسفه وجودی شیلات بر پایه آب استوار است و کمبود منابع آبی، ناترازی‌ها و فشارهای بین‌المللی، این صنعت را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

موسوی با تأکید بر روحیه مقاوم ملت ایران یادآور شد: ما در طول تاریخ از شرایط سخت عبور کرده‌ایم و این بار نیز با تعامل و همگرایی می‌توانیم از چالش‌های پیش‌رو گذر کنیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت صادرات اظهار کرد: ضروری است واحدهای تولیدی فعال که منطبق بر استانداردها فعالیت می‌کنند، با تمرکز بر صادرات و ارزآوری در کارگروه صادرات غیرنفتی استان معرفی شوند تا به‌صورت ویژه بر روی این بخش کار شود.

کد خبر 6602711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها