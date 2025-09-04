تخصیص ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احداث کارخانه پسماند در میناب

حبیبالله سهرابی صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیریهای انجامشده طی یک سالونیم گذشته اظهار کرد: با همکاری و مساعدت معاون عمرانی استانداری موظف مراحل شناسایی، استعلام و اختصاص زمین برای احداث کارخانه مدیریت پسماند شهری به سرانجام رسید و در نهایت ۵۰ هکتار زمین در انتهای سایت دفن سنتی زباله در میناب به شهرداری واگذار شد.
وی با اشاره به حجم بالای تولید زباله در میناب گفت: تنها در شهر میناب روزانه ۹۰ تن زباله تولید میشود و با احتساب شهرستانهای اطراف، این رقم به حدود ۲۰۰ تن در روز میرسد که مدیریت اصولی آن ضرورتی اجتنابناپذیر است.
سهرابی افزود: با تهیه طرح جامع احداث کارخانه توسط مشاور و پیگیریهای انجامشده، این طرح از سوی استانداری به وزارت کشور و سازمان شهرداریها ارجاع شد که در نهایت، از میان شهرهای متقاضی، تنها ۳۰ شهر در کشور برای دریافت تسهیلات ۸۰ میلیارد تومانی تصویب شدند که بیش از ۹۵ درصد آنها مراکز استان هستند.
شهردار میناب با بیان اینکه تنها پنج شهرستان غیر مرکز استانی در این طرح ملی حضور دارند، خاطرنشان کرد: این انتخاب نشان از جایگاه ویژه میناب در حوزه مدیریت شهری و عملکرد مثبت شهرداری دارد.
وی با تشریح اقدامات زیرساختی صورتگرفته در محل کارخانه اظهار داشت: جاده آسفالته، شبکه برق، آب، ساختمان اداری، ساختمان نگهبانی، و سلولهای دفن زباله در محل سایت آماده شدهاند و در حال حاضر نیز عملیات اصلاح زمین و احداث فونداسیون سوله در حال انجام است که همگی از محل آورده شهرداری تأمین شدهاند.
سهرابی افزود: هدف از احداث این کارخانه، مدیریت اصولی پسماند شهری، کاهش آسیبهای زیستمحیطی و افزایش بهرهوری از زبالههاست. این مرکز ظرفیت آن را دارد که در آینده پسماندهای شهرهای میناب، سیریک و حتی رودان را پوشش دهد و تا ۸۰ درصد زبالهها را بازیافت کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تصویب نهایی وام تا پیش از مهرماه، عملیات اجرایی احداث کارخانه با سرعت آغاز شود و گام مهمی در مسیر توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و درآمدزایی برای شهرداری برداشته شود.
