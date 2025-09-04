به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳ نفر دیگر به دلیل قحطی و سوءتغذیه به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، شمار شهدای ناشی از قحطی و سوءتغذیه از آغاز جنگ و محاصره به ۳۷۰ نفر رسیده است که در میان آن‌ها ۱۳۱ کودک دیده می‌شود.

وزارت بهداشت غزه افزود: از زمان انتشار گزارش سازمان «طبقه‌بندی مرحله‌ای امنیت غذایی (IPC)»، تاکنون ۹۲ نفر از جمله ۱۶ کودک بر اثر گرسنگی به شهادت رسیدند.

در همین رابطه نماینده ویژه سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر نیز در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که حدود ۲ هزار نفر در اطراف مراکز توزیع کمک‌های بشر دوستانه در غزه کشته شده‌اند. وی افزود که زمان برای اقدام دیر شده و قحطی در خان یونس و دِیر البلح افزایش خواهد یافت.

همچنین منابع پزشکی اعلام کردند در حملات امروز ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تا این لحظه ۲۸ فلسطینی به شهادت رسیده اند.

به گفته این منابع، ۴ نفر از این افراد در صف دریافت کمک‌های غذایی در مرکز و جنوب نوار غزه هدف شلیک اشغالگران قرار گرفته و به شهادت رسیدند.