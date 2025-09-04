کودکان بیشترین قربانی حملات دیشب رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، طی ساعات گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی و توپخانه‌ای گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف نوار غزه به ویژه محل استقرار آوارگان فلسطینی به اجرا گذاشته است.

در همین رابطه، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خیمه‌های آوارگان در اطراف برج ایتالیایی در محله النصر و نیز در نزدیکی میدان ابومازن در غرب شهر غزه را هدف قرار دادند که دست‌کم ۴ نفر، از جمله ۳ کودک، به شهادت رسیدند. همچنین در حمله‌ای مشابه به خیمه‌های آوارگان در تل الهوا، ۵ تن که بیشترشان کودک بودند، شهید شدند.

در حملات متوالی دیگر به خیمه‌های آوارگان در محله‌های النصر و تل الهوا، ده‌ها نفر به شهادت رسیده و مجروح شده‌اند.

علاوه بر این، توپخانه و پهپادهای اسرائیلی خیمه‌های آوارگان در اردوگاه الشافعی در غرب خان‌یونس و نیز در النصیرات در مرکز نوار غزه را هدف قرار دادند که چندین زخمی بر جای گذاشت.

همچنین چندین خانه مسکونی از جمله منزل خانواده حبیب در محله الصبره در غرب غزه بمباران شد که منجر به شهادت سه تن دیگر شد.

از سوی دیگر، توپخانه ارتش صهیونیستی محوطه برکه شیخ رضوان در شمال غزه و نیز مناطق الصفطاوی و ابو اسکندر را به‌شدت گلوله باران کرد. همچنین تانک‌های رژیم صهیونیستی شمال غرب خان‌یونس را زیر آتش مستقیم گرفتند.

نیروهای اشغالگر صهیونیستی همچنین یک ربات بمب‌گذاری شده را در میان منازل شرق شیخ رضوان منفجر کردند.