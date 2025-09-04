کیفر خواست قاتل ایلیا صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی فلاح میری در رابطه با قتل این پسر بچه ده ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان عزیز را جریحه دار کرد اظهار کرد: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم حادثه مذکور، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری در دستور کار قرار داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: باتوجه به پیچیدگی‌های خاص پرونده و حساسیت موضوع و تبعات اجتماعی قتل مذکور، اقدامات فوری قضایی توسط بازپرسان زبده و متبحر استان بعمل آمد.

وی با بیان اینکه با رعایت تمام موازین قانونی و نظریه پزشکی قانونی کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و درکمترین زمان ممکن در دادگاه کیفری یک استان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادستان مرکز استان در پایان یادآور شد: امنیت مولفه‌ای است که به هیچ عنوان نباید خدشه‌دار شود و وقتی افرادی با برنامه‌ریزی قبلی قصد تعرض به آزادی مشروع شهروندان را دارند باید منتظر برخورد قانونی، عبرت آموز بهمراه اشد مجازات از سوی دستگاه قضایی باشند.