اعتماد میان دولت و بخش خصوصی رمز رونق اقتصاد در ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی صبح پنجشنبه در شصتونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان نهتنها در قوانین کشور جایگاه دارد، بلکه در منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک اصل راهبردی تأکید شده است.
وی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در پویایی اقتصاد استان افزود: اگرچه برخی مشکلات ریشه در قوانین و مقررات دارد، اما دستگاه قضایی استان موظف است تا حد توان در مسیر برطرف کردن این چالشها گام بردارد.
علیمحمدی استان ایلام را بهواسطه موقعیت استراتژیک و ظرفیتهای برجستهاش «استانی غیرعادی» توصیف کرد و گفت: «در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، ایلام میتواند بهعنوان یک محور نجاتبخش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دادگستری استان خاطرنشان کرد: اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی باید به نقطهای برسد که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بدون دغدغه به افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری و گسترش بازارهای خود بپردازند.
وی همچنین نقش نیروهای جوان و تحصیلکرده استان را در مسیر نوآوری و تقویت تولید حیاتی دانست و تأکید کرد: مسئولان استانی اگر در رفع موانع تولید کوتاهی کنند، نه تنها به اقتصاد لطمه میزنند، بلکه از انجام وظایف خود در قبال مردم و ولیفقیه غفلت کردهاند.
علیمحمدی حضور معاون وزیر در جلسه را فرصتی برای ترسیم افق روشن بخش خصوصی در استان ارزیابی کرد و گفت: قوه قضاییه در کنار سایر نهادها، شریک و پشتیبان تولیدکنندگان ایلام خواهد بود.
