به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین (ع)» که در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد، اظهار کرد: در این جمع باید از سخنان امام حسین (ع) بهره ببریم و این سخنان برای همیشه تاریخ زنده‌اند و باید همواره در زندگی و فعالیت‌های رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد پیاده‌روی اربعین، افزود: در جهان حدود ۲۵ پیاده‌روی مذهبی برگزار می‌شود، اما هیچ‌کدام با پیاده‌روی اربعین قابل قیاس نیستند و برخی مسیرها هزار کیلومتر طول دارند، برخی در مناطق سنگلاخ برگزار می‌شوند و حتی در برخی موارد افراد به صورت سینه‌خیز حرکت می‌کنند، اما خدمت به زائران و معنویت بی‌بدیل اربعین در هیچ‌یک از این پیاده‌روی‌ها وجود ندارد.

نواب با یادآوری بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب، یکی از توصیه‌های هفت‌گانه ایشان را «سبک زندگی» عنوان کرد و گفت: سبک زندگی، خط تراز یک زندگی صحیح است و سخنان امام حسین (ع) نیز در این زمینه سرشار از آموزه‌های ناب است که از جمله خودسازی، قدردانی و سپاسگزاری که می‌تواند انرژی مثبت به جامعه منتقل کند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به کلام امام حسین (ع) مبنی بر اینکه حوائج مردم به سمت شما از نعمت‌های الهی است، خاطرنشان کرد: ادای شکر این نعمت با خدمت‌رسانی و نیکوکاری ممکن است. کار نیک، پاسخگوی بسیاری از نیازهای امروز جامعه است و با کوشش و بخشش می‌توان به مراتب والای انسانی دست یافت و حتی بخششی که طرف مقابل امیدی به آن ندارد. همچنین قدرت باید در خدمت یاری رساندن به دیگران قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی اجتماعی ادامه داد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به همگرایی نیازمند است و کسانی که فاصله گرفته‌اند باید دوباره ارتباط برقرار کنند و با نیت قربت الهی و حل مشکلات، به یاری یکدیگر بشتابند.

نواب در پایان تصریح کرد: محورهای مطرح‌شده از سخنان امام حسین (ع) در خطبه‌های آن حضرت، همچون همگرایی، بخشش، خدمت به مردم و خودسازی، می‌تواند به عنوان چراغ راهی برای پاسخ به نیازهای امروز جامعه مورد توجه قرار گیرد.