به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دومین دوره رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن ابناء الحسین (ع)» پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد.

در این مراسم حمید اصغری، دبیر رویداد، با اشاره به روند برگزاری این دوره اظهار کرد: سال گذشته در نخستین دوره، حدود ۷۰۰ اثر از شش کشور دریافت شد، اما امسال شاهد استقبال گسترده‌تری بودیم و ۲۵۰۰ اثر از ۹ کشور به دبیرخانه ارسال شد.

وی افزود: پس از ایران، کشور عراق بیشترین آثار را به این رویداد ارسال کرده است و پس از پایان مهلت مقرر، حدود هزار اثر دیگر نیز به دست ما رسید که به دلیل اتمام زمان ثبت، امکان پذیرش آنها فراهم نشد و این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه هنرمندان، عکاسان و فعالان رسانه‌ای به این رویداد است.

اصغری با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: این رویداد محفل مهمی برای نمایش و ارتقای سطح آثار رسانه‌ای مرتبط با اربعین است و تلاش می‌شود با گسترش ابعاد بین‌المللی آن، روایت‌گری اربعین بیش از پیش در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر رویداد در بخش پایانی سخنان خود اعلام کرد: از امروز دبیرخانه فعالیت خود را برای سومین دوره آغاز کرده و فراخوان آن در زمان مقرر منتشر خواهد شد.