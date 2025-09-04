به گزارش خبرگزاری مهر رضا علینسب دادستان عمومی و انقلاب شادگان با اشاره به اهمیت زیستمحیطی این تالاب، بیان کرد: تالاب بینالمللی شادگان یکی از مهمترین ذخایر طبیعی کشور است و مقابله با صید غیرمجاز در این منطقه با جدیت دنبال میشود.
وی با تاکید بر این که استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس مرتبط با محیط زیست، علاوه بر بازدارندگی، موجب احیای ذخایر آبزیان و ارتقای فرهنگ زیستمحیطی خواهد شد، گفت: این دو متخلف با استفاده از موتور برق و الکتروشوکر اقدام به صید غیرمجاز کرده بودند که به پرداخت جزای نقدی، ضبط وسایل ارتکاب جرم و رهاسازی ۱۲ هزار قطعه بچهماهی در تالاب شادگان محکوم شدند.
علینسب با بیان اینکه سند تحول قضائی بر ایجاد رویکردهای نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازاتها تأکید کرد: اجرای عدالت نباید تنها بر پایه معیارهای سختگیرانه و مجازاتهای سنگین باشد، بلکه باید به گونهای اعمال شود که ضمن حفظ نظم اجتماعی، زمینه بازتوانی و بازپروری متهمان نیز فراهم آید.
وی تأکید کرد: مجازاتهای جایگزین حبس یکی از رویههای حمایتی و ترمیمی دستگاه قضائی در کاهش حبس و زندان است و میتواند در پیشگیری از جرایم زیستمحیطی بهویژه در حوزه شکار و صید بسیار مؤثر باشد.
علینسب یادآور شد: بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امکان صدور احکام جایگزین حبس و استفاده از خدمات عامالمنفعه از سوی متهمان و محکومان وجود دارد که اجرای صحیح آن نیازمند تعامل و همکاری دستگاه قضائی با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی است.
دادستان عمومی و انقلاب شادگان خاطرنشان کرد: رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شادگان در اقدامی قابل تحسین و با لحاظ مقررات قانونی، این حکم را صادر کرد و در اجرای آن نیز قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای شادگان با هماهنگی اداره محیط زیست، بر روند اجرای حکم نظارت و ۱۲ هزار قطعه بچهماهی تهیه شده توسط محکومان، در تالاب بینالمللی شادگان رهاسازی شد.
