به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علی‌نسب پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی این تالاب، افزود: تالاب بین‌المللی شادگان یکی از مهم‌ترین ذخایر طبیعی کشور است و مقابله با صید غیرمجاز در این منطقه با جدیت دنبال می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شادگان با تاکید بر اینکه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مرتبط با محیط زیست، علاوه بر بازدارندگی، موجب احیای ذخایر آبزیان و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی خواهد شد، گفت: این دو متخلف با استفاده از موتور برق و الکتروشوکر اقدام به صید غیرمجاز کرده بودند که به پرداخت جزای نقدی، ضبط وسایل ارتکاب جرم و رهاسازی ۱۲ هزار قطعه بچه‌ماهی در تالاب شادگان محکوم شدند.

علی‌نسب با بیان اینکه سند تحول قضائی بر ایجاد رویکردهای نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازات‌ها تأکید دارد، اظهار داشت: اجرای عدالت نباید تنها بر پایه معیارهای سختگیرانه و مجازات‌های سنگین باشد، بلکه باید به گونه‌ای اعمال شود که ضمن حفظ نظم اجتماعی، زمینه بازتوانی و بازپروری متهمان نیز فراهم آید.

وی تأکید کرد: مجازات‌های جایگزین حبس یکی از رویه‌های حمایتی و ترمیمی دستگاه قضائی در کاهش حبس و زندان است و می‌تواند در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی به‌ویژه در حوزه شکار و صید بسیار مؤثر باشد.

علی‌نسب یادآور شد: بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امکان صدور احکام جایگزین حبس و استفاده از خدمات عام‌المنفعه از سوی متهمان و محکومان وجود دارد که اجرای صحیح آن نیازمند تعامل و همکاری دستگاه قضائی با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی است.

دادستان عمومی و انقلاب شادگان خاطرنشان کرد: رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شادگان در اقدامی قابل تحسین و با لحاظ مقررات قانونی، این حکم را صادر کرد و در اجرای آن نیز قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای شادگان با هماهنگی اداره محیط زیست، بر روند اجرای حکم نظارت و ۱۲ هزار قطعه بچه‌ماهی تهیه شده توسط محکومان، در تالاب بین‌المللی شادگان رهاسازی شد.