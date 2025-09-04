  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

«تا ابد مادر» منتشر می‌شود؛ ۵۰ داستانک درباره حضرت خدیجه(س)

«تا ابد مادر» منتشر می‌شود؛ ۵۰ داستانک درباره حضرت خدیجه(س)

کتاب «تا ابد مادر» نوشته محمود سوری با موضوع زندگی ام‌المؤمنین حضرت خدیجه (س) به زودی از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تا ابد مادر» نوشته محمود سوری با موضوع زندگی ام‌المؤمنین حضرت خدیجه (س) به زودی از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر خواهد شد.

این اثر در ۱۳۷ صفحه و در قالب پنجاه داستانک کوتاه و خواندنی به زندگی و فضایل بانوی بزرگ اسلام، حضرت خدیجه کبری (س) می‌پردازد.

نویسنده در این کتاب، با استفاده از قدیمی‌ترین و معتبرترین منابع تاریخی و روایی، زوایای مختلف زندگی نخستین بانوی مسلمان را به تصویر کشیده و روابط ایشان با شخصیت‌های محوری تاریخ اسلام، از جمله پیامبر گرامی اسلام (ص)، حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و دختر گرامی‌شان حضرت فاطمه زهرا (س) را بررسی نموده است. در این داستان‌ها، زندگی حضرت خدیجه (س) نخ تسبیحی در نظر گرفته شده که این روایت‌های به هم پیوسته را گرد هم می‌آورد.

محمود سوری، نویسنده این کتاب، پیش از این نیز با قلم روان و تحقیق دقیق خود، آثاری چون «و این‌گونه است زینب» و «زینت دوش نبی» را خلق کرده که با استقبال مخاطبان مواجه شده است که کتاب «زینت دوش نبی» شامل داستانک‌هایی درباره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و واقعه عاشورا، به چاپ دهم رسیده‌ است.

انتشار کتاب «تا ابد مادر» فرصتی مغتنم برای علاقه‌مندان به مطالعه زندگی اهل‌بیت (ع) و شناخت بیشتر نقش بی‌بدیل بانوان در تاریخ صدر اسلام خواهد بود.

این اثر به‌زودی توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر خواهد شد.

کد خبر 6579676
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها