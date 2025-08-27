مجید افشاری شاعر و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای اخیرش گفت: تقریباً هشت سال است که دورههای آموزشی سپینود را برگزار میکنم، با این تفاوت که محور این جلسات گفت و شنود است و من نقش دانای کل را ندارم. در این جلسات با دوستان شاعر درباره شعر حرف میزنیم و شعرها را نقد میکنیم. ماحصل این هشت سال، شاعرانی بودهاند که خودشان صاحب کتاب شدهاند و بعضی از آنها چندین کتاب منتشر کردهاند.
افشاری ادامه داد: اولین کتاب من «از کف دریا تا کف دریا» نام داشت که برادرم احسان افشاری آن را جمع کرد و در نشر شانی منتشر شد. من در دهه هفتاد در جلسات حوزه هنری شرکت میکردم که آن زمان مرحوم حسین آهی، علی معلم، آقای براتیپور، خلیل جوادی، داود نوروزی و… حضور داشتند. سن من خیلی با این شاعران فاصله داشت. بعضی وقتها در یک روز سه چهار تا جلسه شعر میرفتم ولی یکدفعه از فضای شعر فاصله گرفتم. این فاصله ادامه داشت تا آذر سال ۷۵ که برادرم احسان اولین مجموعهام را چاپ کرد و یادم انداخت که تو در این فضا تربیت شدهای. به اصرار ایشان بود که من شعر را جدیتر گرفتم و کارگاه شعر برگزار کردم.
وی درباره کتابهای جدیدش گفت: کتاب «خشت اول» در نشر دالاهو و «درسنامه کلیات روایت» در نشر ناهونته منتشر شدهاند. یک کتاب به نام «وارث» هم دارم که شعر آئینی است و نشر سلیس آن را منتشر کرده است. این کتاب اولین کتابی است که در حال و هوای شعر آئینی و به سبک هندی نوشته شده است. امسال کتاب «مفردات» یا تکبیتها را دارم که نشر ناهونته منتشر کرده است. همچنین کتاب «کلید مشرق» را در نشر شانی دارم.
افشاری درباره کتاب «خشت اول» توضیح داد: این کتاب درباره پاسخ به پرسشهای کلیدی در حوزه شعر است. من از خشت اول کاملاً دفاع میکنم، به این دلیل که اولین کتاب مرجع درباره تعاریف اصولی شعر است. شما الآن کتاب درباره آموزش شعر دارید ولی تمام حرفهایی که در آنها زده شده به نوعی نشخوار حرف گذشتگان است. حرف تازه هم در آنها هست ولی من سعی کردم شعر را به صورت علمی و فنی توضیح بدهم. تقریباً ۲۴ تا سوال اصلی است که با زیرشاخهها نزدیک پانصدششصد سوال و موضوع را جواب دادهام. در فضایی کارگاهی، برای آرایههای ادبی تعاریفی ارائه کردم که برای مخاطب قابل درک و لمس باشد. به غیر از اینها چند کتاب دیگر هم دارم که چاپ سوم و چهارم هستند.
افشاری درباره مجموعهشعر «کلید مشرق» گفت: این کتاب مجموعهشعری است که در آن قالبهای مختلفی حضور دارند؛ هم غزل، هم نیمایی، هم سپید، هم رباعی و هم یک نوع چهارپاره که من به دوستان شاعر پیشنهاد دادهام. نمیدانم با «شعر دیگر» چقدر آشنا هستید، من آن فضاسازی را در این چهارپاره ارائه کردهام. یعنی زبان شما مدام در تعلیق است. شما نمیدانی که این طنز است، حکمت است، تصویرسازی است. فضای چهارپاره چند بعدی است و از نظر ادبی حرفهایی برای گفتن دارد.
