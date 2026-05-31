اکران ۲ مستند در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ۲ فیلم مستند را دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ اکران و نقد و بررسی میکند.
در این برنامه فیلمهای «تا قبل از نتانیاهو من آشغالترین آدم دنیا بودم!» (۱۴۰۴، ۲۱ دقیقه) ساخته آریان عطارپور و «کوه راستین» (۱۴۰۴، ۱۵ دقیقه) ساخته حدیث جان بزرگی به نمایش درمیآید.
این اکرانها با برگزاری جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردانان همراه است.
همچنین ورود برای عموم آزاد است.
نظر شما