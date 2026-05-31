  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

اکران ۲ مستند در موزه هنرهای معاصر تهران

اکران ۲ مستند در موزه هنرهای معاصر تهران

سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ۲ فیلم مستند را اکران و نقد و بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ۲ فیلم مستند را دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ اکران و نقد و بررسی می‌کند.

در این برنامه فیلم‌های «تا قبل از نتانیاهو من آشغال‌ترین آدم دنیا بودم!» (۱۴۰۴، ۲۱ دقیقه) ساخته آریان عطارپور و «کوه راستین» (۱۴۰۴، ۱۵ دقیقه) ساخته حدیث جان بزرگی به نمایش درمی‌آید.

این اکران‌ها با برگزاری جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردانان همراه است.

همچنین ورود برای عموم آزاد است.

کد مطلب 6845465
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها