اتصال ۳۵ نیروگاه خورشیدی خانگی استان مرکزی به شبکه برق

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید فرامرزی اظهار کرد: سیزدهم شهریورماه به مناسبت سفر امام خامنه ای (مدظله العالی) به فردوس پس از زلزله ویرانگر سال ۱۳۴۷ و حضور ایشان در کنار مردم آسیب‌دیده به عنوان یک روحانی جهادگر، به نام روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی در تقویم ثبت شده است که این رخداد نماد فرهنگ ایثار و خدمت بی‌منت است و اکنون نیز باید در قلب فعالیت‌ها و برنامه‌های ما زنده بماند.

وی با اشاره به تحول فعالیت‌های جهادی طی سال‌های گذشته افزود: جهادگران اکنون دیگر به کارهای کوچک و محدود اکتفا نمی‌کنند، بلکه وارد عرصه‌های بزرگ ملی شده‌اند.

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی گفت: ساخت منازل مسکونی و آبرسانی شرب روستایی و کشاورزی، احیای قنوات، ایجاد زیرساخت‌های عمومی و ارائه خدمات پزشکی رایگان در مناطق محروم، نتیجه تجربه و رشدی است که این جهادگران بسیجی و متخصص در طول سال‌ها به دست آورده‌اند.

وی یکی از جلوه‌های نوین این روحیه را پیشرفت در انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: در هفته‌های اخیر، ۳۵ نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی در آشتیان و فراهان به شبکه برق متصل شده و تا دو ماه آینده ۱۰۰ واحد مشابه با مجاهدت جهادگران بسیج سازندگی بهره‌برداری می‌شود.

سرهنگ فرامرزی افزود: همچنین تا پایان شهریور، نیروگاه‌های تجمیعی ۳۸۰ و ۱۳۵ کیلوواتی در کمیجان و قاسم‌آباد زرندیه و یک نیروگاه ۲۳۰ کیلوواتی در خمین و محلات به مدار خواهند آمد تا باری را از دوش ناترازی انرژی در کشور بردارند.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که در ۱۳ شهریور ۱۳۴۷ امام خامنه ای (مدظله العالی) با عزم و ایمان به یاری زلزله‌زدگان شتافتند، اکنون نیز این روحیه در قالب پروژه‌های بزرگ سازندگی و اقدامات امدادی، در سراسر کشور جاری است.