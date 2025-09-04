به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی سعید عصر پنجشنبه در همایش گردهمایی فعالان مدارس استان با عنوان «مدرسهیاران» که در اردوگاه دانشآموزی ۱۵ خرداد برگزار شد، اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت برای اجرایی کردن برنامهها و به ثمر رساندن فعالیتهای خود نیازمند نگاه بلند و همراهی همه افراد مرتبط در جامعه هدف است.
وی افزود: نگاه سرمایهای به جای نگاه هزینهای، کلید موفقیت ما در ارزشآفرینی و فرهنگسازی آموزشی است.
مدیر کل آموزش و پرورش قم هدف غایی نظام تعلیم و تربیت را رسیدن به سلامت و سعادت معنوی دانشآموزان عنوان کرد و گفت: با اجرای صحیح برنامهها میتوانیم سرمایههای انسانی را به سرمایههای اجتماعی تبدیل کنیم.
محمدی سعید با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار کرد: این سند ملی به عنوان نقشه راه ما در خدمت جامعه فرهنگی قرار دارد و با برنامهریزی دقیق و سیاستهای کلان دولت، میتوانیم اهداف آموزش و پرورش را بهطور مؤثر پیش ببریم.
وی افزود: با محوریت انجمن اولیا و مربیان و با رویکرد محرومیتزدایی و بهینهسازی فضاهای آموزشی، میتوان سیاستهای کلان آموزش و پرورش و نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی را پیگیری کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش قم بر ارتقای کیفیت فعالیتهای پرورشی و آموزشی تأکید کرد و گفت: با ورود مدرسهیاران و برنامههایی مانند «توانا» و «شمیم» که به توانمندسازی مدیران، کادر اجرایی و آموزشی میپردازند، شاهد تحول مدرسه و کلاس درس خواهیم بود.
وی همچنین به آغاز «پروژه مهر» و شروع سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: در هفته پیش رو حدود ۱۶۰۰ بازدید توسط ۶۰۰ پرسنل اداره کل و ادارات مناطق و نواحی استان انجام خواهد شد تا یک مانور بزرگ بازدید از فضاهای آموزشی برگزار شود.
محمدی سعید دو اولویت مهم مدرسهیاران را معرفی کرد و افزود: بهرهگیری از انرژی خورشیدی و تجاریسازی برخی اماکن آموزشی در حاشیه مدارس از جمله برنامههای است.
وی تأکید کرد: با مشارکت مردم و دولت، مدارس امن، باکیفیت و آماده در سریعترین زمان ممکن فراهم خواهد شد.
مدیر کل آموزش و پرورش قم شعار سال تحصیلی جدید را «هدایت، تعالی و مدیریت فرد و جامعه» اعلام کرد و افزود: هدف ما شکوفاسازی استعدادهای دانشآموزان و تربیت آیندهسازان استان است تا در حوزههای آموزشی، پرورشی، پژوهشی و تحقیقاتی، رتبههای کلان و قابل توجهی در سطح کشور کسب کنیم.
