  1. استانها
  2. قم
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

انرژی خورشیدی و تجاری‌سازی دو اولویت مدرسه‌یاران قم است

انرژی خورشیدی و تجاری‌سازی دو اولویت مدرسه‌یاران قم است

قم- مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تأکید کرد با ورود دولت و مشارکت مدرسه‌یاران، مدارس مجهز به انرژی خورشیدی و فضاهای تجاری، امن و آماده در کوتاه‌ترین زمان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی سعید عصر پنجشنبه در همایش گردهمایی فعالان مدارس استان با عنوان «مدرسه‌یاران» که در اردوگاه دانش‌آموزی ۱۵ خرداد برگزار شد، اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت برای اجرایی کردن برنامه‌ها و به ثمر رساندن فعالیت‌های خود نیازمند نگاه بلند و همراهی همه افراد مرتبط در جامعه هدف است.

وی افزود: نگاه سرمایه‌ای به جای نگاه هزینه‌ای، کلید موفقیت ما در ارزش‌آفرینی و فرهنگ‌سازی آموزشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش قم هدف غایی نظام تعلیم و تربیت را رسیدن به سلامت و سعادت معنوی دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: با اجرای صحیح برنامه‌ها می‌توانیم سرمایه‌های انسانی را به سرمایه‌های اجتماعی تبدیل کنیم.

محمدی سعید با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار کرد: این سند ملی به عنوان نقشه راه ما در خدمت جامعه فرهنگی قرار دارد و با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های کلان دولت، می‌توانیم اهداف آموزش و پرورش را به‌طور مؤثر پیش ببریم.

وی افزود: با محوریت انجمن اولیا و مربیان و با رویکرد محرومیت‌زدایی و بهینه‌سازی فضاهای آموزشی، می‌توان سیاست‌های کلان آموزش و پرورش و نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی را پیگیری کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش قم بر ارتقای کیفیت فعالیت‌های پرورشی و آموزشی تأکید کرد و گفت: با ورود مدرسه‌یاران و برنامه‌هایی مانند «توانا» و «شمیم» که به توانمندسازی مدیران، کادر اجرایی و آموزشی می‌پردازند، شاهد تحول مدرسه و کلاس درس خواهیم بود.

وی همچنین به آغاز «پروژه مهر» و شروع سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: در هفته پیش رو حدود ۱۶۰۰ بازدید توسط ۶۰۰ پرسنل اداره کل و ادارات مناطق و نواحی استان انجام خواهد شد تا یک مانور بزرگ بازدید از فضاهای آموزشی برگزار شود.

محمدی سعید دو اولویت مهم مدرسه‌یاران را معرفی کرد و افزود: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و تجاری‌سازی برخی اماکن آموزشی در حاشیه مدارس از جمله برنامه‌های است.

وی تأکید کرد: با مشارکت مردم و دولت، مدارس امن، باکیفیت و آماده در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش قم شعار سال تحصیلی جدید را «هدایت، تعالی و مدیریت فرد و جامعه» اعلام کرد و افزود: هدف ما شکوفاسازی استعدادهای دانش‌آموزان و تربیت آینده‌سازان استان است تا در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، پژوهشی و تحقیقاتی، رتبه‌های کلان و قابل توجهی در سطح کشور کسب کنیم.

کد خبر 6579897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها