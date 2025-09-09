افتتاح همزمان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هشت استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی در آئین افتتاح همزمان ۱۰۰ مگاوات خورشیدی در هشت استان کشور که به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: استان مرکزی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نقش برجسته‌ای دارد و اقدامات صورت‌گرفته در این استان در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به‌عنوان الگویی ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اکنون به برکت همراهی مردم و سرمایه‌گذاران، بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۲۱ و ۲ دهم مگاواتی استان مرکزی محقق شد و این اقدام الگویی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور خواهد بود.

وی افزود: برای اجرای طرح نیروگاه خورشیدی ۲۱ و ۲ دهم مگاواتی استان مرکزی ۶۳۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پراکنده اگرچه دشواری‌های خاص خود را دارد، اما مزایای متعددی برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: اتصال سریع به شبکه و نیاز کمتر به احداث پست‌های جدید از مهم‌ترین ویژگی‌های این واحدها است.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت بالای استان مرکزی در تولید انرژی خورشیدی افزود: خوشبختانه مدیران و سرمایه‌گذاران در استان مرکزی با همت مضاعف فراتر از انتظار، عمل کرده و پروژه‌های ارزشمندی را به ثمر رساندند.

علی‌آبادی تاکید کرد: اقدامات انجام‌شده در استان مرکزی نشان داد که با مشارکت بخش خصوصی و همدلی مدیران می‌توان مسیر پیشرفت را شتاب بخشید.