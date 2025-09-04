  1. استانها
  خراسان شمالی
اولین مراسم سالگرد خادم فداکار بجنوردی برگزار شد

بجنورد- اولین مراسم سالگرد آسمانی شدن «جلال اسدی» خادم فداکار زائران عبدالله الحسین ع امروز پنج شنبه برگزارشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مراسم سالگرد آسمانی شدن زنده یاد جلال اسدی ناجی فداکار بجنوردی در جوار حرم سید عباس بن موسی بن جعفرع بعدازظهر پنج شنبه برگزارشد.

گفتنی است، با وجود اطلاع رسانی به مسئولان خراسان شمالی جای خالی مدیران استانی و دانشگاه علوم پزشکی استان در این مراسم به چشم می‌خورد.

هم چنین روز پنج شنبه هفته آینده نیز مراسم یادبودی از سوی هیئت مدافعان حرم بجنورد برای گرامی داشت یاد این ناجی فداکار برگزار خواهدشد.

جلال اسدی خادم فداکار بجنوردی اربعین سال گذشته در حادثه آتش سوزی هتلی در کربلا به دل آتش زد و جان ۱۵۰ نفر را نجات داد و در نهایت دچار سوختگی شدید و آسمانی شد.

از شهریورماه سال گذشته استانداران و مدیران خراسان شمالی و نمایندگان مجلس وعده پیگیری عنوان شهید خدمت را به خانواده این ناجی فداکار دادند.

