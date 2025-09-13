خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: شیروان با جمعیت بیش از ۱۶۰ هزار نفر به عنوان دومین شهر بزرگ خراسان شمالی، هم‌اکنون دو بیمارستان فعال امام خمینی (ره) با ۱۱۰ تخت در مرکز شهر و خاتم‌الانبیاء با ۲۲۰ تخت در پنج کیلومتری شهر را دارد.

در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره احتمال تعطیلی بیمارستان امام خمینی مطرح شد که واکنش‌های متعددی را در سطح شهر و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

میلاد انوری‌، رئیس سابق بیمارستان خاتم‌الانبیاء شیروان که در دوران همه‌گیری کرونا مسئولیت داشت، در این باره گفت: دوره همه‌گیری کرونا به همگان اثبات کرد شهری مثل شیروان که در آن زمان بیماران فاروج را هم پذیرش می‌کرد، قطعاً نیاز به دو بیمارستان دارد.

خدمات اورژانس و نگاه غیر اقتصادی

محمدرضا حیدری، رئیس سابق شبکه بهداشت شیروان نیز بیان کرد: اورژانس بیمارستان امام خمینی در مرکز شهر به دلیل نبود مراکز درمانی خصوصی فعال و دسترسی آسان، بیشترین پذیرش بیمار به‌ویژه مادر و کودک را دارد که شاخص سلامت هر کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط پدافند غیرعامل و تجربه اغتشاشات ۱۴۰۱، حضور بیمارستان امام خمینی مانع قطع ارتباط شهر با خدمات درمانی شد، از این رو نباید نگاه مدیران استانی به این بیمارستان صرفاً اقتصادی و سوددهی باشد.

آمارها نشان می‌دهد در شیروان به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲.۱ تخت بیمارستانی وجود دارد؛ حال آنکه استاندارد جهانی سه تخت و تکلیف برنامه هفتم توسعه دولت، ۲.۵ تخت به ازای هر هزار نفر است. در صورت تعطیلی بیمارستان امام، این شاخص به ۱.۴ تخت کاهش خواهد یافت.

واکنش شورای شهر شیروان

عقیل آریان‌فرد، عضو شورای شهر شیروان نیز در فضای مجازی واکنش نشان داده، تحرکات دانشگاه علوم پزشکی استان را «نسنجیده» دانست و گفت: در حالی که کلنگ بیمارستان مادر و کودک در بجنورد زده می‌شود، صحبت از تعطیلی بیمارستان امام شیروان مصداق تبعیض است.

وی اضافه کرد: در صورت عملی شدن این تصمیم، شهرداری زمین در اختیار شبکه بهداشت شیروان را بازپس خواهد گرفت؛ موضوعی که می‌تواند ارائه خدمات درمانی را با چالش جدی مواجه کند.

پاسخ دانشگاه علوم پزشکی

در مقابل، محمدرضا صفدری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تعطیلی بیمارستان امام خمینی شیروان را شایعه خواند و اظهار کرد: این بیمارستان با برنامه‌های بهبود خدمات درمانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و راه‌اندازی سی‌تی‌اسکن با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان، ساخت آزمایشگاه مجهز و ایجاد بخش بستری روان‌پزشکی در همین راستا انجام شده است.

وی ضمن انتقاد از برخی افراد به دلیل انتشار اخبار نادرست، گفت: چنین اظهاراتی موجب نگرانی مردم و آسیب به اعتماد عمومی می‌شود. شایسته است صحت اخبار قبل از انتشار از مراجع رسمی استعلام شود.

اکنون در حالی که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بر تقویت و توسعه خدمات بیمارستان امام خمینی تأکید دارند، مردم و مسئولان محلی نیز خواستار تداوم فعالیت این مرکز درمانی هستند.

آنچه مسلم است، با توجه به جمعیت و پراکندگی جغرافیایی شیروان، نیاز به دو بیمارستان فعال و حتی توسعه زیرساخت‌های درمانی ضرورتی انکارناپذیر است.