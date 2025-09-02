به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف بازدید از کتابخانه‌های عمومی، دیدار با کتابداران و شرکت در اختتامیه دوره آموزشی بوت‌کمپ «طراحی خدمات برای نوجوانان» عصر امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه در قالب یازدهمین سفر استانی خود، به خراسان رضوی سفر خواهد کرد.

یازدهمین سفر استانی دبیرکل نهاد با هدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی، ارزیابی روندهای مدیریتی و ساختاری کتابخانه‌ها برای ارتقای بهره‌وری سازمانی و بازدید از پروژه‌ها و کتابخانه‌های بازطراحی‌شده، انجام می‌شود.

آزاده نظربلند در جریان این سفر، ضمن بازدید میدانی از کتابخانه‌های عمومی استان، در اختتامیه دوره آموزشی بوت‌کمپ «طراحی خدمات برای نوجوانان» با حضور کتابداران سراسر کشور، شرکت خواهد کرد.

ملاقات چهره‌به‌چهره با کتابداران استان به‌منظور شنیدن مستقیم دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های آن‌ها و دیدار با استاندار خراسان رضوی و گفت‌وگو درباره توسعه همکاری‌های فرهنگی و ترویج کتابخوانی در سطح استان، از دیگر برنامه‌های این سفر است.

همچنین در حاشیه این سفر، نخستین ملاقات از سلسله برنامه‌های فرهنگی «دیدار ماه» با حضور آزاده نظربلند برگزار خواهد شد که دبیرکل نهاد با حضور در منزل دکتر محمدحسن دیانی، چهره ماندگار علم اطلاعات و دانش‌شناسی کشور از مقام علمی این استاد برجسته، تجلیل خواهد کرد.

شایان ذکر است، استان خراسان رضوی تا پایان تیرماه سال جاری، ۳۳۲ نقطه خدمت دارد که از این تعداد، ۱۴۱ باب کتابخانه عمومی، ۸۰ پیشخان خدمات کتابخانه‌ای، ۷۳ نقطه خدمت تحت پوشش ۱۳ دستگاه واحد سیار و ۳۸ باب سالن مطالعه بخش خصوصی است. همچنین تعداد اعضای نقاط خدمت نهادی در این استان، ۱۶۶۹۶۳ نفر است.