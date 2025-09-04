  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

امام جمعه شهرستان فلارد منصوب شد

فلارد - طی حکمی از سوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت‌الاسلام ایوب محمدی به سمت امام جمعه شهرستان فلارد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین ایوب محمدی به سمت امام جمعه شهرستان فلارد منصوب شد.

حجت‌الاسلام محمدی پیش از این به مدت چهار سال امامت شهرستان کوهرنگ را عهده‌دار بوده است.

مراسم معارفه شورای اداری با حضور نماینده ولی فقیه در استان پنجشنبه ۱۳ شهریورماه برگزار می‌گردد.

مراسم استقبال و معارفه مردمی فردا ۱۴ شهریورماه از ساعت ۱۱ صبح با حضور در گلزار شهدا و در ادامه در محل اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود، دراین مراسم از زحمات حجت الاسلام خیری امام جمعه سابق شهرستان فلارد با حضور مسئولان شهرستان قدردانی به عمل خواهد آمد.

