۳ انتصاب جدید در استانداری گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکام صادره از سوی هادی حق شناس استاندار گیلان فردین ایمانی به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن منصوب شد.



ایمانی پیش از این به‌عنوان بخشدار مرکزی رضوانشهر، رئیس گروه سواحل استانداری گیلان و رئیس دفتر معاون سیاسی استانداری‌های گیلان و خراسان شمالی فعالیت داشته است.



همچنین با حکم استاندار گیلان، الهام پورجادی به سمت سرپرست معاونت تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب گردید.



وی پیش از این در بخش‌های مختلف حوزه اجتماعی فعالیت داشته و سوابق اجرایی در همین معاونت طی سنوات گذشته را در کارنامه خود دارد.



در همین راستا، عباس ناصحی نیز به‌عنوان سرپرست معاونت امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان منصوب شد.



ناصحی پیش از این در سمت معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری ایفای مسئولیت کرده است.



این انتصاب‌ها در راستای تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و بهره‌گیری از تجربه مدیران در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان صورت گرفته است.