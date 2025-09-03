به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با صدور حکمی فرهاد فلاح را به عنوان رئیس بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی منصوب شد.
در این حکم به دانش، فعالیت و اقدامهای فلاح در عرصه قصهگویی اشاره کرده و این مسئولیت را به او سپرده است.
در حکم حامد علامتی آمده است؛
قصه و قصهگویی به عنوان ریشهدارترین ابزار تربیتی همواره در خدمت انتقال و مانایی مفاهیم بارز اخلاقی و دینی بوده است و کاربست این موضوع در قرآن کریم شاهدی بر این موضوع است.
جشنواره بینالمللی قصهگویی با قدمتی حدود سه دهه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است. بر این اساس انتظار میرود با استفاده از همه ظرفیتهای دستگاههای دولتی، خصوصی، نیروهای مردمی و حلقههای میانی گامهای مؤثری در راستای عمقبخشی به جریان قصهگویی و عمومیسازی آن برداشته شود.
از دیگر سو با توجه به توسعه و فراگیری هوش مصنوعی و تأثیر اجتنابناپذیر آن در حوزه قصه و قصهگویی لازم است در این جشنواره ورود منطقی بهویژه از منظر علمی به این موضوع داشته باشید.
در پناه الطاف الهی، با نظارت، همراهی و راهبری فلاح، دبیرخانه دائمی جشنواره قصهگویی، مدیرانکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استانها و ظرفیتهای پایتخت قصه و قصهگویی بتوانید جشنوارهای مترقی و مؤثر درخور نام بزرگ ایران اسلام و برای کودکان و نوجوانان با استفاده از همه ظرفیتها طراحی و اجرا شود.
امیدواریم بیستوهفتمین جشنواره بینالملی قصهگویی به شیوه شایستهای به عطر شهدای کودک و نوجوان تجاوز رژیم اشغالگر قدس معطر شود.
