به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با صدور حکمی فرهاد فلاح را به عنوان رئیس بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی منصوب شد.

در این حکم به دانش، فعالیت و اقدام‌های فلاح در عرصه قصه‌گویی اشاره کرده و این مسئولیت را به او سپرده است.

در حکم حامد علامتی آمده است؛

قصه و قصه‌گویی به عنوان ریشه‌دارترین ابزار تربیتی همواره در خدمت انتقال و مانایی مفاهیم بارز اخلاقی و دینی بوده است و کاربست این موضوع در قرآن کریم شاهدی بر این موضوع است.

جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با قدمتی حدود سه دهه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است. بر این اساس انتظار می‌رود با استفاده از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های دولتی، خصوصی، نیروهای مردمی و حلقه‌های میانی گام‌های مؤثری در راستای عمق‌بخشی به جریان قصه‌گویی و عمومی‌سازی آن برداشته شود.

از دیگر سو با توجه به توسعه و فراگیری هوش مصنوعی و تأثیر اجتناب‌ناپذیر آن در حوزه قصه و قصه‌گویی لازم است در این جشنواره ورود منطقی به‌ویژه از منظر علمی به این موضوع داشته باشید.

در پناه الطاف الهی، با نظارت، همراهی و راهبری فلاح، دبیرخانه دائمی جشنواره قصه‌گویی، مدیران‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌ها و ظرفیت‌های پایتخت قصه و قصه‌گویی بتوانید جشنواره‌ای مترقی و مؤثر درخور نام بزرگ ایران اسلام و برای کودکان و نوجوانان با استفاده از همه ظرفیت‌ها طراحی و اجرا شود.

امیدواریم بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌الملی قصه‌گویی به شیوه شایسته‌ای به عطر شهدای کودک و نوجوان تجاوز رژیم اشغال‌گر قدس معطر شود.