معاون وزیر نفت: مردم مقصر ناترازی انرژی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق عظیمی‌فر عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم بهره‌برداری از دو طرح زیست‌محیطی پالایشگاه اصفهان، شامل واحد تصفیه هیدروژنی نفت سفید و ۶ مخزن ذخیره آب انتقالی از دریا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این ۲ طرح که امروز به بهره برداری رسید کیفیت فرآورده‌های نفتی پالایشگاه اصفهان را بهبود بخشیده و پایداری تولید را تقویت می‌کند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری پالایشگاه اصفهان در این پروژه‌ها گفت: این طرح‌ها گام مهمی در جهت کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی و توسعه زیرساخت‌های پالایشی کشور است و انتظار می‌رود پروژه‌های مشابهی در سال‌های آینده به بهره‌برداری برسد.

افزایش روزانه ۵ میلیون لیتر تولید بنزین در کشور

معاون وزیر نفت با اشاره به ناترازی سوخت در کشور، از تلاش‌های وزارت نفت برای افزایش تولید و مدیریت مصرف خبر داد و گفت: در یک سال گذشته، با افزایش خوراک پالایشگاه‌ها و راه‌اندازی واحدهای کیفی‌سازی، روزانه پنج میلیون لیتر به تولید بنزین و پنج میلیون لیتر به تولید نفت‌گاز کشور افزوده شده است.

به گفته عظیمی فر، همچنین طرح‌های پالایشی متعددی از جمله پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای در جاسک و ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در بندرعباس در ماه‌های آتی وارد مدار تولید خواهد شد. طرح‌های کیفی‌سازی مانند واحد DHD پالایشگاه شیراز و افزایش کیفیت بنزین پالایشگاه تهران نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.

عظیمی‌فر به بهره‌برداری ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و نفت خام از جنوب به شمال کشور، شامل خطوط بندرعباس-رفسنجان و سبزآب-شازند، با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون یورویی در هفته گذشته اشاره و تأکید کرد: این خطوط برای انتقال تولیدات پالایشگاه‌های جنوب به مناطق مصرف‌کننده در شمال کشور حیاتی است و از ابتدای دولت سیزدهم، پروژه‌های مشابهی در این حوزه به سرانجام رسیده است.

کاهش پنج درصدی مصرف نفت‌گاز در نتیجه مقابله با قاچاق سوخت

وی از کاهش پنج درصدی مصرف نفت‌گاز در بخش غیرنیروگاهی خبر داد و گفت: این مهم به طور عمده نتیجه اقدامات مقابله با قاچاق سوخت بوده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به همکاری با دستگاه‌های قضایی و امنیتی، افزود: با هوشمندسازی فرآیندها، بارنامه‌ها و باک‌های صوری شناسایی و با متخلفان برخورد شده است؛ همچنین، طرح‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با استفاده از اوراق صرفه‌جویی انرژی از سر گرفته شده و طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی به CNG نیز آغاز شده است.

عظیمی‌فر افزود: با پرداخت ۴۰ میلیون یورو از مطالبات کارگاه‌های تبدیل CNG، این طرح پس از دو سال توقف دوباره فعال شده است.

وی با اشاره به کاهش ۱۶۳ درصدی سودآوری شرکت‌های پالایشی در سال گذشته، عوامل جهانی مانند کاهش مارژین پالایشی و شیوه‌نامه خوراک و فرآورده را از دلایل اصلی این موضوع دانست و تأکید کرد: برای رفع این چالش‌ها، تأمین منابع مالی و همکاری همه دستگاه‌ها ضروری است. وی همچنین از صدور مجوز برای شرکت‌های خصوصی جهت واردات و توزیع بنزین سوپر از طریق درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت که برخی شرکت‌ها در حال ثبت سفارش هستند.

عظیمی‌فر با انتقاد از اتلاف سوخت یارانه‌ای که با قیمت ناچیز حدود یک تا ۲ سنت عرضه می‌شود، گفت: مسئولیت‌پذیری بیشتر دستگاه‌های متولی مصرف ضروری است.

مردم مقصر ناترازی انرژی نیستند

وی اظهار کرد: اگر طرح‌های نوسازی ناوگان و بهبود راندمان نیروگاه‌ها به موقع اجرا می‌شد، وضعیت بهره‌وری انرژی کشور بهتر بود.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: مردم مقصر نیستند؛ اگر برنامه‌ریزی درستی برای نوسازی ناوگان فرسوده یا اولویت‌بندی سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها انجام می‌شد، اتلاف انرژی کاهش می‌یافت و کشور از منابع خود بهره بیشتری می‌برد.

عظیمی فر با تأکید بر سختی مسیر پیش روی صنعت پالایش، استمرار افزایش تولید را نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان دانست و ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژه‌های زیرساختی و کیفی‌سازی، صنعت پالایش کشور به روند توسعه خود ادامه دهد و ناترازی سوخت به حداقل برسد.