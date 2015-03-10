مشکلات آب روستایی نکا رفع شود/ ساخت کارخانه گیاهان دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی مقیمی عصر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات روستای زرندین علیا از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا با اشاره به نگاه منطقه ای به این روستا بیان داشت: روستای زرندین علیا به جهت منطقه راهبردی و تردد وسایل نقلیه ۷۵ روستای بخش هزارجریب از اهمیت بالایی برخورداراست لذا باید در توزیع منابع مالی نگاه ویژه ای در حد شهرستان برای این روستا مدنظر گرفته شود.

وی افزود: علیرغم تحمل هزینه های عمرانی مردم این منطقه با مشکلات عدیده ای همچون آلودگی صوتی تردد خودرو ها و سایر وسایل نقلیه مواجه هستند که در این راستا مدیران و مسئولان ذیربط ضمن بررسی دقیق وکارشناسانه مشکلات مردم این منطقه را مرتفع نمایند.

عضو مجمع نمایندگان مازندران ضمن اشاره به اداره شدن شورایی آب آشامیدنی این روستا گفت: علارقم اینکه هنوز بعد از گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی آب آشامیدنی برخی از روستاها به صورت شورایی اداره می شود اما مردم باید بدانند اگر در زمان حاضر هزینه ای جهت استفاده از این نعمت خدادی پرداخت نمی کنند باید جهت ضمانت سلامت خانواده خود از سلامت آب مصرفی مطلع شوند.

به گفته مقیمی درصورتی که آب مصرفی و آشامیدنی روستای زرندین علیا زیر مجموعه آب و فاضلاب روستایی قرار نگیرد هیچ مسئولیتی در قبال تعویض لوله های فرسوده نخواهیم داشت همچنین اداره بهداشت و درمان با همکاری آب و فاضلاب روستایی با بررسی وکنترل صحیح بحث سلامت و بهداشت آب منطقه را در دستور کار خود قرار دهند چرا که نباید سلامت جامعه ی امروز ما فدای برخی از مسائل و امورات مادی شود.

نماینده مردم نکا، بهشهر-گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گند زدایی وکلر زنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان نکا را نیاز اساسی برای این منطقه دانست چرا که شهرستان نکا با وجود ۱۰۰ بیمار دیالیزی باید مشکلات بهداشتی حوزه آب آن به صورت کارشناسانه و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد.

سه راهی جاده قرمرض - گلورد نیازمند نگاه مسئولان

مجتبی احمدی دهیار روستای زرندین علیا در ادامه با تاکید بر ایجاد دور برگردان در سه راهی قرمرض و ساماندهی این منطقه اظهار داشت: با پایان یافتن آسفالت جاده قرمرض به سمت گلورد نیازمند ایجاد دور برگردان و ساماندهی هرچه سریعتر این نقطه هستیم چرا که با ساماندهی این منطقه به عنوان نقطه گردشگر پذیر از میزان ترافیک و تصادفات جاده ای کاسته می شود.

وی همچنین تعریض جاده خروجی زرندین علیا را از دیگر ضروریات این روستا برشمرد و افزود: روستای زرندین علیا به دلیل محور ارتباطی روستاهای بخش هزار جریب و مناطق بکر جنگلی در ایام تعطیل و روز طبیعت به دلیل تردد بسیار زیاد مسافران با افزایش تصادفات مواجه است لذا در این راستا اداره راه و شهرسازی باید نگاه ویژه ای به این منطقه داشته باشد.

دهیار روستای زرندین علیا با بیان عدم آنتن دهی شبکه های دیجیتال صدا و سیما و همراه اول خواستار پیگیری و رسیدگی هرچه سریعتر به این مشکل از سوی مسئولان ارشد شهرستان شد.

احمدی باز بینی طرح هادی روستا، جابه جایی پست فشار قوی از وسط جاده و همچنین تخصیص اعتبار جهت بازسازی خیابان شهدای هشت را از جمله دیگر لزومات روستای زرندین علیا برشمرد.

مهاجرت معکوس در روستاهای نکا رقم می خورد

رحیم قاسمی طوسی فرماندار نکا در این نشست با اشاره به رسیدگی هرچه سریعتر به مشکلات روستاها اظهار داشت: رسیدگی و پیگیری مشکلات روستائیان باید در تمامی برهه ها به عنوان اولویت اصلی مسئولان اجرایی شهرستان باشد.

وی با بیان مهاجرت معکوس در روستاها افزود: جهت ماندگاری بیشتر روستائیان در روستاها و همچنین عدم مهاجرت به شهر باید روستائیان از امکانات شهری بهره مند شوند تا شاهد مهاجرتی معکوس در مناطق روستایی باشیم.

فرماندار نکا با اشاره به کم آبی ۲۴ روستای بخش هزارجریب تصریح کرد: با وجود اینکه بخش هزار جریب نکا جز پر آب ترین مناطق مازندران محسوب می شود اما با وجود پرآبی این منطقه قبل از بارندگی اخیر ۲۴ روستای بخش هزارجریب حتی از نعمت آب آشامیدنی محروم بودندکه خوشبختانه این مشکل با بارندگی صورت گرفته برطرف شد.

قاسمی طوسی با بیان درآمد زایی و اشتغال زایی در بخش هزار جریب نکا متذکر شد: خوشبختانه با شناخت پتانسیل ها و ظرفیت ها بخش هزار جریب در زمینه کشت گیاهان دارویی ساخت کارخانه بسته‌بندی و تولید فرآورده های گیاهی به وسعت شش هکتار در منطقه هزار جریب نکا آغاز می شودکه با این امر شاهد ارتقای درآمدی روستائیان وکشاورزان خواهیم بود.