به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنان امروز خود گفت: روسیه به تنهایی جنگ علیه اوکراین را انتخاب کرد. اوکراین با پیشنهاد ترامپ برای آتش بس غیر مشروط موافقت کرد اما روسیه به دنبال وقت خریدن است. تحقق صلح در اوکراین به تضمین نیاز دارد. ما در جهان بی ثباتی زندگی میکنیم.
وی اضافه کرد: باید تضمینهای امنیتی قدرتمندی به اوکراین داده شود. میخواهیم ارتش اوکراین را برای رویارویی با حملات کنونی و آتی بازسازی کنیم. ۲۶ کشور به استقرار نیروهایشان در مناطق زمینی، هوایی و دریایی اوکراین بعد از تحقق آتش بس متعهد هستند.
ماکرون بیان کرد: ارتباطات جدیدی میان طرفهای آمریکایی و روسی در خصوص اوکراین برقرار خواهد شد. طی روزهای آتی جزئیات نهایی شکل حمایتهای آمریکا از این کشور را متوجه خواهیم شد.
در جریان نشست امروز اعضای ائتلاف مشتاقان در پاریس بر سر مجهز کردن اوکراین به موشکهای دور برد توافق حاصل شد.
نظر شما