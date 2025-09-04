روسیه: فروش موشک آمریکایی به اوکراین، با ادعاهای واشنگتن مغایرت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو به هیچ عنوان قصد ندارد موضوع دخالت نیروهای خارجی در اوکراین را بررسی کند.

وی همچنین موافقت ایالات متحده برای فروش موشک به اوکراین را اقدامی متناقض با ادعاهای واشنگتن درباره تمایل به راه‌حل سیاسی و مسالمت آمیز در این بحران دانست.

زاخارووا گفت: تضمین‌های امنیتی که زلنسکی برای اوکراین می‌خواهد، غیرقابل قبول و در واقع «تضمین‌های خطرناک» برای اروپا است.

وی افزود که لاوروف در نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر نماینده روسیه خواهد بود.

زاخارووا در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که سرگئی لاوروف، روز ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) در دور تازه «گفت‌وگوهای راهبردی» روسیه و شورای همکاری خلیج فارس حضور خواهد یافت.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین افزود لاوروف در حاشیه این نشست، دیدارهای دوجانبه‌ای با همتایان عرب خود برگزار خواهد کرد.

سفیر آمریکا در ناتو: اروپا هزینه خرید سلاح برای اوکراین را پرداخت می‌کند

همزمان با سخنان زاخارووا، «ماتیو ویتاکر»، سفیر آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گفت: ترامپ وی را مأمور کرده است تا هماهنگی مربوط به قراردادهای تسلیحاتی آمریکا به نفع متحدان ناتو برای تجهیز اوکراین را بر عهده گیرد.

وی که با برنامه «نیوزلاین» شبکه «نیوزمکس» سخن می‌گفت؛ تصریح کرد: پول خرید سلاح را را اروپا تأمین می‌کند، در حالی که سلاح‌ها آمریکایی است. این‌ها بهترین گزینه‌های موجودند و از اوکراین در میدان نبرد حمایت می‌کنند.

ویتاکر ادعا کرد: رئیس جمهوری کاملاً می‌داند چگونه برای پایان دادن به جنگ اوکراین مذاکره کند، هرچند که این مسئله «بسیار پیچیده» است.

وی همچنین اشاره کرد که «دو طرف اوکراینی و روسی توانسته‌اند برخی توافق‌ها را در سطح پایین از جمله تبادل اسرا و اجساد کشته شده‌ها انجام دهند.

به گفته ویتاکر، این روند به دو طرف «فرصت برقراری ارتباط، همکاری و ایجاد سطحی از اعتماد» را داده است.

ویتاکر در پایان مدعی شد: ترامپ تنها فردی است که توانسته ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را قانع کند پشت میز مذاکره بنشیند و به مذاکرات ادامه دهد.