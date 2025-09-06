  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

محورهای رایزنی نخست وزیر هند و «ماکرون»

نخست وزیر هند اعلام کرد: در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه، پیرامون پیشرفت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف و تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین رایزنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز شنبه در پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس از رایزنی اش با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه خبر داد.

در پیام نخست وزیر هند در این خصوص آمده است: گفتگوی بسیار خوبی با رئیس جمهور ماکرون داشتیم. ما پیشرفت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف را بررسی و مثبت ارزیابی کردیم. تبادل نظر در مورد مسائل بین المللی و منطقه‌ای، از جمله تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین نیز مطرح شد.

نخست وزیر هند سپس اضافه کرد: مشارکت راهبردی هند و فرانسه نقشی کلیدی در تقویت صلح و ثبات جهانی ایفا خواهد کرد.

