کشف ۱۲۹۷ دستگاه استخراج رمزارز طی ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز سه‌شنبه با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برق‌رسانی، موجب اختلال در برق‌رسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعاب‌هایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت می‌ورزند؛ به‌ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها و… جمع‌آوری و قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان کرد: در راستای پیشگیری و مبارزه با مراکز غیرمجاز استخراج رمز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است، اضافه کرد: در راستای این اقدامات از ابتدای سال جاری تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ با تلاش همکاران واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شرکت، همکاری همکاران دفتر حراست و همکاران امورها و همراهی دادستانی مرکز استان و پلیس آگاهی، ۱۵۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در مناطق مختلف شهرستان تبریز کشف و شناسایی شده و از این مراکز ۱۲۹۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز جمع‌آوری‌شده است.

فرج نیا افزود: هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف می‌کند و با توجه به مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ الی ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف می‌کند؛ بنابراین با کشف و جمع‌آوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۱۱۶۷۳ واحد مسکونی در انرژی برق صرفه‌جویی شده است.

وی گفت: شهروندان و مشترکان می‌توانند از طریق تماس با مرکز ۱۲۱ توانیر، ماینرهای غیرمجاز را گزارش و پاداش دریافت کنند.